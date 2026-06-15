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സൂപ്പർ ഓവർ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ കൈയാങ്കളി; ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാരെ തള്ളിമാറ്റി വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

മത്സരം പൂർണ്ണമായി അവസാനിച്ച ശേഷമാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയത്. സൂപ്പർ ഓവറിൽ നേരിട്ട രണ്ട് പന്തുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് റൺസ് മാത്രമാണ് സൂര്യവംശിക്ക് നേടാനായത്.

VAIBHAV SOORYAVANSHI CRICKET SRILANKA
heated moment between Vaibhav Sooryavanshi and the Sri Lankan players (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 7:47 PM IST

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ദംബുള്ള: ദംബുള്ള രൺഗിരി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ എ - ശ്രീലങ്ക എ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലെ മത്സരത്തിന് ഒടുവിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങളും തർക്കങ്ങളും. ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മത്സരം ടൈയിൽ കലാശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന സൂപ്പർ ഓവറിലാണ് ശ്രീലങ്ക എ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഈ വിജയത്തോടെ ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്ക പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തുകയും ഫൈനൽ യോഗ്യതയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മത്സരത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ വാക്തർക്കങ്ങളും കളിക്കാരുടെ ചൂടേറിയ പ്രതികരണങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

മത്സരം പൂർണ്ണമായി അവസാനിച്ച ശേഷമാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയത്. സൂപ്പർ ഓവറിൽ നേരിട്ട രണ്ട് പന്തുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് റൺസ് മാത്രമാണ് സൂര്യവംശിക്ക് നേടാനായത്. ഇതിന്‍റെ നിരാശയിൽ താരം കളം വിടുമ്പോൾ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്ന ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാർക്കിടയിലൂടെയാണ് നടന്നുപോയത്. ഈ സമയം 15 കാരനായ സൂര്യവംശി ഒരു ശ്രീലങ്കൻ താരത്തെ തട്ടിയതായും തുടർന്ന് മറ്റ് കളിക്കാർ താരത്തെ തള്ളിമാറ്റിയതായും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. അയർലൻഡിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടി20 ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ഇരിക്കെയാണ് സൂര്യവംശി മൈതാനത്ത് ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാരോട് വാക്കു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്.

സൂപ്പർ ഓവർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് ദംബുള്ള സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. അവസാന പന്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 265 റൺസെന്ന സ്കോറിനൊപ്പം ശ്രീലങ്ക എ എത്തിയതോടെ മത്സരം ടൈ ആയി. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് വെളിച്ചക്കുറവ് വില്ലനായതോടെ സൂപ്പർ ഓവർ നടത്താനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മാച്ച് ഒഫീഷ്യലുകൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മ ഫീൽഡ് അമ്പയർമാരെ സമീപിച്ച് സൂപ്പർ ഓവർ നടത്തണമെന്ന് ശക്തമായി വാദിച്ചു. കൈകൾ ആംഗ്യം കാണിച്ച് തിലക് അമ്പയർമാരുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചു. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫും തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ടതോടെ ഒടുവിൽ സൂപ്പർ ഓവർ നടത്താൻ ഒഫീഷ്യലുകൾ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

സൂപ്പർ ഓവർ അവസാനിച്ച ശേഷവും വിവാദങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയില്ല. ശ്രീലങ്കയുടെ സൂപ്പർ ഓവർ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ അമ്പയറുടെ നോ ബോൾ തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് തിലക് വർമ്മ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. അർഷാദ് ഖാൻ എറിഞ്ഞ ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് അരപ്പൊക്കത്തിന് മുകളിലുള്ള ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നു. ഈ പന്തിൽ റണ്ണൊന്നും എടുക്കാൻ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സാധിച്ചതുമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ബാറ്റിങ് താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി പാഡണിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അമ്പയർ അത് നോ ബോൾ ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടെ തിലക് വർമ്മ വീണ്ടും അമ്പയർമാരുടെ അടുത്തെത്തി തീരുമാനത്തിൽ വ്യക്തത തേടി നീണ്ട ചർച്ച നടത്തി. ഇത് മൈതാനത്തെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കി.

നേരത്തെ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യ എ കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 143 റൺസിന് 7 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഇന്ത്യയെ സുയാൻഷ് ഷെഡ്ഗെയും വിപ്രാജ് നിഗവും ചേർന്ന് എട്ടാം വിക്കറ്റിൽ നേടിയ 104 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് രക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ മത്സരത്തിനിടയിൽ വിപ്രാജ് വരുത്തിയ ഒരു പിഴവിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പത്ത് റൺസ് പെനാൽറ്റിയായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പത്ത് റൺസിന്‍റെ കുറവാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ ഫലത്തെ പിന്നീട് നിർണ്ണായകമായി ബാധിച്ചത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി സദീര സമരവിക്രമ 93 റൺസോടെ തിളങ്ങിയപ്പോൾ അവസാന ഓവർ എറിഞ്ഞ അർഷാദ് ഖാന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കളി സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എ ടീമിനോട് തോറ്റതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പരാജയമാണിത്.

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