ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് വൈഭവ്; 57 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്തു!
ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് വൈഭവ്; ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ താരമായി.
Published : August 31, 2026 at 4:49 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില് റെക്കോര്ഡ് കുറിച്ച് വൈഭവ് സൂര്യവംശി. ദുലീപ് ട്രോഫി ചരിത്രത്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഈ പതിനഞ്ചുകാരൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. ബെംഗളൂരുവില് സെൻട്രൽ സോണിനെതിരെ നടക്കുന്ന സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിലാണ് ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ യുവബാറ്റർ ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
വെറും 15 വയസ്സും 175 ദിവസവും മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് സൂര്യവംശി ഈ ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിലൂടെ വെറും 42 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് താരം അർധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആകെ 81 പന്തുകൾ നേരിട്ട സൂര്യവംശി 7 ഫോറുകളും 7 സിക്സറുകളും അടക്കം 113.58 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 92 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി.
തന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ച്വറി തികയ്ക്കാൻ 8 റൺസ് മാത്രമകലെ താരം പുറത്തായെങ്കിലും, പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പക്വതയാർന്ന പ്രകടനമാണ് മൈതാനത്ത് കാഴ്ചവെച്ചത്. 57 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡാണ് സൂര്യവംശി ബെംഗളൂരുവിൽ തകർത്തത്. 1969-ൽ 16 വയസ്സും 23 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ കന്നി ഫിഫ്റ്റി നേടിയ ലക്ഷ്മണ് സിങ്ങിന്റെ റെക്കോർഡാണ് വഴിമാറിയത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ ലെഗ് സ്പിന്നർ പിയൂഷ് ചൗളയാണ് (16 വയസ്സും 307 ദിവസവും) ഈ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്.
The century partnership between Vaibhav Sooryavanshi and Abhimanyu Easwaran. pic.twitter.com/DeRCSvvgkb— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 31, 2026
മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണർ അഭിമന്യു ഈശ്വരനൊപ്പം 161 റൺസിന്റെ ശക്തമായ കൂട്ടുകെട്ട് പങ്കിടാൻ സൂര്യവംശിക്കായി. ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെയും സെൻട്രൽ സോണിന്റേയും ഹർഷ് ദുബെയാണ് സൂര്യവംശിയെ പുറത്താക്കിയത്.
ബാറ്റിംഗിൽ മാത്രമല്ല, മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിനം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി ചുമതലയും വെെഭവിനു ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് സോൺ ക്യാപ്റ്റൻ ഇഷാൻ കിഷന് മത്സരത്തിന്റെ മോണിംഗ് സെഷനിൽ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് ഒരു മണിക്കൂറോളം സൂര്യവംശി ടീമിനെ നയിച്ചത്. ഈ താൽക്കാലിക ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ താരം മികച്ചൊരു തീരുമാനവുമെടുത്തു. മുകേഷ് കുമാറിന്റെ ഓവറിൽ സെൻട്രൽ സോൺ ഓപ്പണർ ആര്യൻ ജുയലിനെതിരെയുള്ള അമ്പയറുടെ 'നോട്ട് ഔട്ട്' തീരുമാനം സൂര്യവംശി ഡി.ആർ.എസ് വഴി വിജയകരമായി തിരുത്തിച്ചു.
2⃣ in 2⃣— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 31, 2026
Harsh Dubey finally provides the breakthroughs Central Zone desperately needed 👌#DuleepTrophy | #CZvEZ
Scorecard ▶️ https://t.co/kyExeix2VY pic.twitter.com/XnLgwPgsvD
നേരത്തെ, ടോസ് നേടി ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈസ്റ്റ് സോണിനെതിരെ സെൻട്രൽ സോൺ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 80.1 ഓവറിൽ 266 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. 60 റൺസ് നേടിയ റിങ്കു സിംഗാണ് സെൻട്രൽ സോണിനായി ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയത്. ഈസ്റ്റ് സോണിനായി മുകേഷ് കുമാർ (3-56), അഭിജിത് സർക്കാർ (3-38) എന്നിവർ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതവും, വെറ്ററൻ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമി (2-42), കൗനൈൻ ഖുറൈഷി (2-49) എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതവും വീഴ്ത്തി. നിലവിൽ സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് സോൺ ശക്തമായ നിലയിലാണ്.
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