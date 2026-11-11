'മോശം വാക്കുകൾ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചു'; ലോർഡ്സിലെ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ഖവാജ
ലോർഡ്സിലെ വംശീയ അധിക്ഷേപം: ആത്മകഥയിലൂടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഖവാജ
Published : November 11, 2026 at 7:42 AM IST
സിഡ്നി: 2023 ലെ ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ ലണ്ടനിലെ ലോർഡ്സ് മൈതാനത്തിന്റെ ലോങ് റൂമിൽ വെച്ച് തനിക്ക് നേരെ വംശീയ അധിക്ഷേപമുണ്ടായതായി മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർ ഉസ്മാന് ഖവാജ. മെരിലബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ ഒരു അംഗം തനിക്കെതിരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്നാണ് ഖവാജയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ അഞ്ചാം ദിനം ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റർ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ വിവാദപരമായ രീതിയിൽ റണ്ണൗട്ടായതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സംഭവം. കാണികളുടെ വൻ കൂവലുകൾക്കും ചീത്തവിളികൾക്കും ഇടയിലൂടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, എം.സി.സി അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വംശീയച്ചുവയുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് "വായടയ്ക്കടാ" എന്ന് ആക്രോശിച്ചതായി ഖവാജ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. അന്ന് മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണത്തിനിടെ ഖവാജ ലോങ് റൂമിൽ വെച്ച് ഒരു എം.സി.സി അംഗത്തോട് തർക്കിക്കുന്നതും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോട് പരാതിപ്പെടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.
Usman Khawaja has alleged that he was racially abused by an MCC member in the Lord's Long Room in the aftermath of Jonny Bairstow's controversial dismissal in the 2023 Ashes series. In his autobiography Sabr, published on Tuesday, Khawaja alleges that he was told to "shut up, you P**i", though could not identify for certain which member had said it. MCC suspended three unnamed members for their "unacceptable behaviour" immediately after the Test match and handed down further punishments four months later after an investigation. One member was expelled from the club, while the other two were banned for four-and-half years and two-and-a-half years respectively https://t.co/cTvyTn4quC— Cricinfo (@cricinfo) November 10, 2026
എം.സി.സി അംഗങ്ങൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ മോശം വാക്കുകൾ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചതായി ഖവാജ പുസ്തകത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. "അടുത്ത ഇരയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നായ്ക്കളെപ്പോലെയായിരുന്നു അവർ. ഒരേ സ്വരത്തിൽ അവർ ഞങ്ങളെ ചീത്തവിളിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആദ്യം ഞെട്ടൽ കാരണം ഞാൻ ചിരിച്ചുപോയി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരവും മാന്യവുമായ, അംഗത്വത്തിനായി 30 വർഷത്തിലധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ലോങ് റൂമിലാണോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി," ഖവാജ എഴുതി.
തുടർന്ന് നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഖവാജ വിവരിച്ചു. "ഞങ്ങൾ നടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്റെ ചെവിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ആക്രോശിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വെറും 20 സെന്റിമീറ്റർ അകലം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. 'ഇനി എന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് അലറരുത്' എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരാൾ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചത്. അതോടെ എനിക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി."
എന്നാൽ തന്നെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച വ്യക്തിയെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ഖവാജ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് നേരെ മുഖത്തുനോക്കി ആക്രോശിച്ച ആദ്യത്തെയാളാണ് അതെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോട് അയാളെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നും ഖവാജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ എം.സി.സി തങ്ങളുടെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതിൽ ഒരാളെ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും മറ്റ് രണ്ടുപേർക്ക് യഥാക്രമം നാലര വർഷത്തെയും രണ്ടര വർഷത്തെയും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വിവാദങ്ങൾ പുകഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 43 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഓസ്ട്രേലിയ വിജയം നേടിയിരുന്നു.
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