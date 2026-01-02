ഉസ്മാന് ഖവാജ വിരമിക്കല് പ്രഖ്യാപിച്ചു; സിഡ്നിയില് അവസാന ടെസ്റ്റ്, കണ്ണീരണിഞ്ഞ് താരം
'ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് മത്സരം തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര പോരാട്ടമായിരിക്കും' - ഖവാജ
Published : January 2, 2026 at 4:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓസീസ് സൂപ്പര് താരം ഉസ്മാന് ഖവാജ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഷസിലെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണെന്ന് ഖവാജ പറഞ്ഞു. 2011ല് ടെസ്റ്റില് അരങ്ങേറിയ താരം സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് അതേ വേദിയില് അതേ എതിരാളികള്ക്കെതിരെ കരിയറിലെ അവസാന പോരാട്ടം കളിക്കും.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് 39 കാരനായ താരം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കുടുംബാംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തിടെ താരത്തിന്റെ ഭാവി നിരന്തരം ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. ആഷസ് പരമ്പരയുടെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നടുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഫോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളും ശക്തമായിരുന്നു. പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ, ജീവിതത്തില് ഉടനീളം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വംശീയമായ വെറുപ്പിനെ കുറിച്ചും ഖവാജ തുറന്നടിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
'എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളും മുൻകാല കളിക്കാരും എന്നെ സമീപിച്ച രീതി പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചല്ല. അത് വ്യക്തിപരമായി മാറി. പ്രകടനത്തിലെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല അവര് സംസാരിച്ചത്. എല്ലാം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാകിസ്ഥാനിൽ ജനിച്ച ഈ ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റര് ഓസ്ട്രേലിയയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മുസ്ലീം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ്. കുട്ടിയായിരിക്കെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയ ഖവാജ, ഇസ്ലാമബാദിലാണ് ജനിച്ചത്. ക്രമേണ ദേശീയ ടീമിലെ പ്രധാന കളിക്കാരനായി. സെലക്ഷനിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും, വിശ്വസനീയനായ ഒരു ഓപ്പണറായി ഖവാജ സ്വയം പുനർനിർമ്മിക്കുകയും 2023 ൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ ടീമിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു.
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് പുറത്തായതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. മെൽബണിൽ 82 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം യഥാക്രമം 25.93 ഉം 36.11 ഉം ശരാശരിയായിരുന്നു. എന്നാല്, 2025 ൽ, ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ 232 റൺസിന്റെ മാരത്തൺ ഇന്നിംഗ്സുൾപ്പെടെ 18 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 614 റൺസ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയക്കായി 81 ടെസ്റ്റുകളും 40 ഏകദിനങ്ങളും 9 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഉസ്മാന് ഖവാജ കളിച്ചത്. അതേസമയം 3–1ന് മുന്നിലുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ ആഷസ് ട്രോഫി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം ജനുവരി 4 മുതൽ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില് നടക്കും.
Also Read: ആഷസ് അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഷോയിബ് ബഷീറും സീമർ മാത്യു പോട്ട്സും ടീമിൽ