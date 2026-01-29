ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്പേ അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി: മുന് നായകന് ആരോൺ ജോൺസിനു വിലക്ക്
2024 ടി20 ലോകകപ്പിൽ യുഎസ് ടീമിനെ ആരോണായിരുന്നു നയിച്ചത്.
Published : January 29, 2026 at 12:58 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്പേ അമേരിക്കയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് ടീമിലെ പ്രധാന ബാറ്ററായ ആരോൺ ജോൺസിനെ താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. യുഎസ്എയ്ക്ക് വേണ്ടി 52 ഏകദിനങ്ങളും 48 ടി20 അന്താരാഷ്ട മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള ആരോൺ നിലവിൽ ടി20 ലോകകപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പിനായി ടീമിനൊപ്പം ശ്രീലങ്കയിലാണ്. 2024 ടി20 ലോകകപ്പിൽ യുഎസ് ടീമിനെ ആരോണായിരുന്നു നയിച്ചത്. 2026 ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിനെ യുഎസ്എ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
2023/24 ബാർബഡോസ് ബിം10 ലീഗിലും അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുറ്റങ്ങൾ. അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങളുടെ അഞ്ച് ലംഘനങ്ങൾക്കാണ് താരത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐസിസി പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. ഇതേതുടര്ന്ന് ജോൺസിനെ എല്ലാത്തരം ക്രിക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കൂടാതെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ 2026 ജനുവരി 28 മുതൽ 14 ദിവസത്തെ സമയവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആരോൺ ജോൺസിനെതിരെ സിഡബ്ല്യുഐ അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമത്തിലെ മൂന്ന് ലംഘനങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐസിസി വ്യക്തമാക്കി. ഒത്തുകളിക്ക് ശ്രമിച്ചത്, ഗൂഢാലോചന, ബിം10 ടൂർണമെന്റിലെ ഒരു മത്സരത്തെ അനുചിതമായി സ്വാധീനിച്ചത് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിഷയം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിയുക്ത അഴിമതി വിരുദ്ധ ഓഫീസറുമായി സഹകരിക്കുന്നതിലും താരം പരാജയപ്പെട്ടു.
കൂടാതെ ഐസിസി അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമത്തിലെ രണ്ട് ലംഘനങ്ങൾക്കും ജോൺസിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഴിമതി നടത്താനുള്ള ഏതെങ്കിലും സമീപനമോ ക്ഷണമോ ഐസിസിയെ അറിയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക, അന്വേഷണത്തിന് പ്രസക്തമായേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുകയോ കൃത്രിമം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നിവയും ഉള്പ്പെടുന്നു.
ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഒരു വലിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും, മറ്റ് കളിക്കാർക്കെതിരെ കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഐസിസി പറഞ്ഞു. അച്ചടക്ക നടപടികളുടെ ഫലം അറിയുന്നതുവരെ ഐസിസി ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കില്ല. 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, നെതർലാൻഡ്സ്, നമീബിയ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് യുഎസ്എ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫെബ്രുവരി 7 ന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെയാണ് യുഎസ്എ ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കുക.
2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
- ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്സ്, പാകിസ്ഥാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
- ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ
