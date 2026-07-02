പതറാതെ പത്തുപേർ! ബോസ്നിയയെ തകർത്ത് ആതിഥേയരുടെ വമ്പൻ കുതിപ്പ്
മത്സരത്തിനിടയിൽ ഫൊളാരിൻ ബലോഗൻ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായെങ്കിലും ഉശിരൻ പോരാട്ടത്തിലൂടെ യുഎസ് വിജയം ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു.
Published : July 2, 2026 at 9:07 AM IST
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: ആതിഥേയരുടെ കരുത്തും വീര്യവും ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ച പോരാട്ടത്തിൽ ബോസ്നിയയെ കീഴടക്കി യുഎസ് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു യുഎസിൻ്റെ തകർപ്പൻ വിജയം.
ഫൊളാരിൻ ബലോഗൻ, മാലിക് ടിൽമാൻ എന്നിവരാണ് യുഎസിനായി വലകുലുക്കിയത്. മത്സരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രമുഖ താരം ബലോഗൻ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായെങ്കിലും 10 പേരുമായി അസാമാന്യ പ്രതിരോധം തീർത്താണ് യുഎസ് വിജയം കൈപ്പിടിയിലാക്കിയത്. സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ടീം പുറത്തെടുത്തത്. പ്രീക്വാർട്ടറിൽ കരുത്തരായ ബെൽജിയമാണ് യുഎസിൻ്റെ എതിരാളികൾ.
The USA are bound for the next round! 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
തുടക്കത്തിൽ ഞെട്ടിക്കാൻ ബോസ്നിയ
മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ബോസ്നിയ ഉയർത്തിയ തന്ത്രം യുഎസ് പ്രതിരോധത്തെ ചെറുതായി പരീക്ഷിച്ചു. 10-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബോസ്നിയക്ക് ലീഡ് നേടാനുള്ള സുവർണാവസരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. സൂപ്പർ താരം എഡിൻ ജെക്കോ നൽകിയ മനോഹരമായ പാസിൽനിന്ന് ഡെമിറോവിച്ച് തൊടുത്തുവിട്ട ശക്തമായ ഷോട്ട് യുഎസ് ഗോളി മാറ്റ് ഫ്രീസെ അസാമാന്യ മെയ്വഴക്കത്തോടെ തട്ടിയകറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭീഷണിക്ക് ശേഷം കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന യുഎസ് തങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടി. സെർജിനോ ഡെസ്റ്റ്, വെസ്റ്റൺ മക്കെന്നി, ടെയ്ലർ ആഡംസ് എന്നിവർ മധ്യനിര ഭരിച്ചതോടെ കളി പൂർണമായും യുഎസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. ക്രിസ്റ്റിയൻ പുലിസിച്ചും ബലോഗനും ബോസ്നിയൻ ബോക്സിനുള്ളിൽ നിരന്തരം അപകടം വിതച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
ബലോഗൻ്റെ ഗോളും അപ്രതീക്ഷിത ചുവപ്പുകാർഡും
മത്സരത്തിൻ്റെ 32-ാം മിനിറ്റിൽ ബലോഗൻ ബോസ്നിയൻ വല കുലുക്കിയെങ്കിലും റഫറി ഓഫ്സൈഡ് വിളിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യപകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ബലോഗൻ യുഎസിന് കാത്തിരുന്ന ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. ടിൽമാൻ നൽകിയ ത്രൂബോൾ ബോസ്നിയൻ പ്രതിരോധ നിരക്കാരൻ്റെ കാലിൽ തട്ടി ലഭിച്ച അവസരം കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ച ബലോഗൻ ഇടംകാലൻ അടിയിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിലും യുഎസ് മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് 64-ാം മിനിറ്റിൽ കളിയിലെ നാടകീയ നിമിഷം അരങ്ങേറുന്നത്. പന്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടെ ബോസ്നിയൻ താരം മുഹറെമോവിച്ചിൻ്റെ കണങ്കാലിൽ അബദ്ധത്തിൽ ചവിട്ടിയതിന് യുഎസ് ഗോൾ സ്കോറർ ബലോഗന് റഫറി നേരിട്ട് ചുവപ്പുകാർഡ് നൽകി. വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. ഇതോടെ അവസാന 26 മിനിറ്റിലധികം സമയം 10 പേരുമായാണ് യുഎസിന് കളിക്കേണ്ടി വന്നത്.
ഫ്രീകിക്കിലൂടെ വിജയമുറപ്പിച്ച ഗോൾ
ബലോഗൻ പുറത്തായതോടെ ബോസ്നിയ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും യുഎസ് തന്ത്രപരമായി കളിയെ നിയന്ത്രിച്ചു. തുടർന്ന് 82-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് തൊട്ടുപുറത്തുവച്ച് യുഎസ് താരം ഡെസ്റ്റിനെ ബോസ്നിയൻ ഡിഫൻഡർ റാഡെലിച്ച് ഫൗൾ ചെയ്തതിന് യുഎസിന് അനുകൂലമായി ഫ്രീകിക്ക് ലഭിച്ചു. കിക്കെടുത്ത മാലിക് ടിൽമാൻ പന്ത് മനോഹരമായി വായുവിൽ വളച്ചുവിട്ട് ബോസ്നിയൻ ഗോളി നിക്കോള വാസിലിനെ മറികടന്ന് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ യുഎസിൻ്റെ പ്രീക്വാർട്ടർ പ്രവേശനം സുരക്ഷിതമായി. ബോസ്നിയക്കെതിരെയുള്ള ആവേശോജ്വലമായ വിജയത്തോടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് കുതിക്കുന്ന യുഎസിൻ്റെ അടുത്ത എതിരാളികൾ കരുത്തരായ ബെൽജിയമാണ്. ലോകകപ്പിൽ ആതിഥേയർ എന്ന നിലയിലുള്ള ആനുകൂല്യം മുതലെടുത്ത് മുന്നേറാനാണ് യുഎസ് ടീമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
Also Read: 'റെഡ് ഡെവിൾസ്' ഈസ് ബാക്ക്! സെനഗലിനെ വീഴ്ത്തി ബെൽജിയത്തിൻ്റെ സ്വപ്നതുല്യ തിരിച്ചുവരവ്