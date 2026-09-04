കോർട്ടിൽ കളി, ഗാലറിയിൽ റീൽസ്; യുഎസ് ഓപ്പണില് താരങ്ങളെ ചൊടിപ്പിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസർമാര്
യുഎസ് ഓപ്പണിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ അതിപ്രസരം: സംഘാടകർക്കെതിരെ ടെന്നീസ് താരങ്ങൾ രംഗത്ത്.
Published : September 4, 2026 at 4:06 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ഗാലറിയിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയത് വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി. യുവതലമുറയെ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് ഓപ്പൺ അധികൃതർ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളും അനുമതിയുമാണ് ഇത്തവണ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ തന്ത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തോതിൽ ജനശ്രദ്ധ നേടാൻ സഹായിച്ചെങ്കിലും, മത്സരത്തിനിടയിലെ ഇവരുടെ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ കനത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി പ്രമുഖ താരങ്ങളും ഒഫീഷ്യലുകളും ആരോപിച്ചു. കാണികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ് ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ 15 ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടാൻ സംഘാടകർ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മിക്സഡ് ഡബിൾസ് മത്സരങ്ങൾ പ്രധാന സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ നടത്തി തീർക്കേണ്ടി വന്നു. ടെന്നീസിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകാനുള്ള എടിപി ടൂറിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ. എന്നാൽ, ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ അതിരുകടന്ന പെരുമാറ്റം ടെന്നീസ് കളിയുടെ പരമ്പരാഗത മര്യാദകളെ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം.
Group of influencers branded ‘cringe’ for interrupting U.S. Open match to film an Instagram video.— Oli London (@OliLondonTV) September 2, 2026
“Okay guys we’re back, did you miss us?”
The group of influencers were later called out by the umpire for causing a ‘disturbance’ and told to stop. pic.twitter.com/bzHLkUz2st
കളിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ബഹളവും സെൽഫി ലൈറ്റുകളും
മുൻ യുഎസ് ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യനായ നവോമി ഒസാക്ക ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ ഈ ഇടപെടലുകളിൽ പരസ്യമായി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു കായികമാമാങ്കം കാണാൻ വരുമ്പോൾ ആ കളിയോട് അടിസ്ഥാനപരമായ ആദരവ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഒസാക്ക ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ടെന്നീസിനെ പുതിയൊരു ജനവിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് സാധിക്കുമെന്നത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. തന്റെ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിനിടയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ പ്രത്യേക ബോക്സില് നിന്നുള്ള വലിയ ബഹളം കാരണം കളിക്കളത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും, ഇത് തനിക്കും എതിരാളിക്കും ഒരുപോലെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും ഒസാക്ക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
താരങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കുന്ന അനാദരവ്
പ്രമുഖ താരം ജെസ്സിക്ക പെഗുലയും ഈ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. യുഎസ് ഓപ്പണിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ പങ്കുവെക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും മത്സരത്തിനിടയിൽ സെൽഫി ലൈറ്റുകളും ക്യാമറകളുമായി അവർ അതിരുകടക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പെഗുല വ്യക്തമാക്കി. കളിക്കാർ അവരുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം വലിയ അനാദരവാണ്. കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടുപോയ അവസ്ഥയിലാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
Naomi Osaka habló sobre la presencia de influencers en el US Open:
🗣 " si venís a un evento deportivo, tenés que respetarlo. es de cortesía básica informarse sobre el deporte y su etiqueta".
🗣 "es genial que traigan nuevos públicos, pero tiene que manejarse mucho mejor.…<="" p>— tiempo de tenis (@tiempodetenis1) September 3, 2026
ടെന്നീസിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും അത് കളിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാകരുതെന്ന് മുൻ യുഎസ് ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യൻ ഡാനിൽ മെദ്വദേവും വ്യക്തമാക്കി. കളിക്കളത്തിൽ ലൈറ്റുകൾ അടിക്കുന്നത് പോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മത്സരത്തിനിടയിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. കളിയുടെ അന്തരീക്ഷവും അന്തസ്സും തകർക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ സാന്നിധ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ യുഎസ് ഓപ്പൺ അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം.
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