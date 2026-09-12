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യുഎസ് ഓപ്പണില്‍ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പോരാട്ടം; കിരീടത്തിനായി ഷെൽട്ടണും സ്വരേവും നേർക്കുനേർ

യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടത്തിനായി ബെൻ ഷെൽട്ടണും അലക്‌സാണ്ടർ സ്വരേവും നേർക്കുനേർ.

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Ben Shelton Beats Frances Tiafoe to Reach Maiden Grand Slam Final at US Open (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 11:00 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടത്തിനായി അമേരിക്കയുടെ ബെൻ ഷെൽട്ടണും ജർമ്മനിയുടെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം അലക്‌സാണ്ടർ സ്വരേവും ഏറ്റുമുട്ടും. ആർതർ ആഷെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ സെമിഫൈനലുകളിൽ ഫ്രാൻസെസ് തിയാഫോയെയും കാരെൻ ഖാചനോവിനെയും വീഴ്ത്തിയാണ് ഇരുവരും കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഞായറാഴ്‌ചയാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ മെഗാ ഫൈനൽ.

അമേരിക്കൻ പോരാട്ടത്തിൽ തിളങ്ങി ഷെൽട്ടൺ

രണ്ട് അമേരിക്കൻ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ മാറ്റുരച്ച ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് എട്ടാം സീഡായ ബെൻ ഷെൽട്ടൺ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. സ്കോർ: 4-6, 6-3, 6-3, 7-5. മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ താളം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഷെൽട്ടൺ ആദ്യ സെറ്റ് കൈവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന 23-കാരനായ താരം കളി തന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. 20 ഏസുകളും 47 വിന്നറുകളും പായിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറും 17 മിനിറ്റും നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഷെൽട്ടൺ തന്‍റെ കന്നി ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചത്.

2003-ൽ ആൻഡി റോഡിക്ക് യുഎസ് ഓപ്പൺ നേടിയ ശേഷം മറ്റൊരു അമേരിക്കൻ പുരുഷ താരം പോലും ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടിയിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്‌ച കിരീടം ചൂടാനായാൽ ആൻഡി റോഡിക്കിന് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ഷെൽട്ടണ് സ്വന്തമാകും.

കടുത്ത വെല്ലുവിളി മറികടന്ന് സ്വരേവ്

രണ്ടാം സെമിയിൽ ലോക 50-ാം റാങ്കുകാരനായ റഷ്യയുടെ കാരെൻ ഖാചനോവിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് തകർത്താണ് ടോപ്പ് സീഡായ സ്വരേവ് ഫൈനലിലെത്തിയത്. സ്കോർ: 6-3, 7-6(7), 7-6(6). നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്കായിരുന്നു ജയമെങ്കിലും ഖാചനോവ് ഉയർത്തിയ കടുത്ത വെല്ലുവിളി മറികടക്കാൻ സ്വരേവിന് രണ്ട് നാടകീയ ടൈബ്രേക്കറുകളിൽ കളി പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നു. സ്വരേവിന്‍റെ കരിയറിലെ ആറാമത്തെയും യുഎസ് ഓപ്പണിലെ രണ്ടാമത്തെയും ഫൈനലാണിത്. ഈ വർഷം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നേടുകയും വിംബിൾഡണിൽ റണ്ണറപ്പാകുകയും ചെയ്‌ത 29-കാരനായ താരത്തിനു ഇത് സ്വപ്‌നതുല്യമായ സീസണാണ്.

നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം

ഇതുവരെ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 5-0 എന്ന നിലയിൽ സ്വരേവിനാണ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. എന്നാൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ കാർലോസ് അൽകാരസിനെ അട്ടിമറിച്ചെത്തുന്ന ഷെൽട്ടൺ നിലവിൽ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണ്. അനുഭവസമ്പത്തും യുവത്വത്തിന്‍റെ പ്രകടനവും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു ആവേശപ്പോരാട്ടമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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BEN SHELTON VS ALEXANDER ZVEREV
US OPEN MENS SINGLES FINAL
യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനൽ
ബെൻ ഷെൽട്ടൺ യുഎസ് ഓപ്പൺ
US OPEN FINAL 2026

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