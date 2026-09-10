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സ്വരേവ് യു.എസ് ഓപ്പണ്‍ സെമിയിൽ; റൈബാക്കിന കരിയറിലാദ്യമായി ലോക ഒന്നാം നമ്പറിലേക്ക്

യു.എസ് ഓപ്പൺ 2026: അലക്‌സാണ്ടർ സ്വരേവ് സെമിയിൽ; ചരിത്രനേട്ടത്തോടെ എലീന റൈബാക്കിന ലോക ഒന്നാം നമ്പറിലേക്ക്.

ALEXANDER ZVEREV US OPEN 2026 ELENA RYBAKINA WORLD NO 1 യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് അലക്സാണ്ടർ സ്വെരേവ് സെമി
US Open 2026: Alexander Zverev Marches Into Semifinals; Elena Rybakina Claims World No. 1 Ranking (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 11:54 AM IST

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Updated : September 10, 2026 at 12:00 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: യു.എസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ പുരുഷ-വനിതാ സിംഗിൾസ് സെമിഫൈനൽ ലൈനപ്പ് പൂർത്തിയായി. നെതർലൻഡ്‌സിന്‍റെ ബോട്ടിക് വാൻ ഡി സാൻഡ്‌ഷുൽപ്പിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് തകർത്ത് ജർമ്മനിയുടെ അലക്‌സാണ്ടർ സ്വരേവ് അവസാന നാലിൽ ഇടംപിടിച്ചു. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ അമേരിക്കൻ താരം കോക്കോ ഗോഫും കസാക്കിസ്‌താന്‍റെ എലീന റൈബാക്കിനയും സെമിയിൽ നേർക്കുനേർ വരും. സെമി പ്രവേശനത്തിനൊപ്പം അരീന സബലങ്കയെ മറികടന്ന് റൈബാക്കിന കരിയറിലാദ്യമായി ലോക ഒന്നാം നമ്പർ പദവി സ്വന്തമാക്കി.

ബോറിസ് ബെക്കറുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് സ്വരേവ്

ആവേശം നിറഞ്ഞ ബെൻ ഷെൽട്ടൺ-കാർലോസ് അൽകാരസ് മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ കോർട്ടിലിറങ്ങിയ സ്വരേവ്, രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് സാൻഡ്‌ഷുൽപ്പിനെ 6-2, 7-5, 6-1 എന്ന സ്കോറിന് അനായാസം കീഴടക്കിയത്. ആദ്യ സെറ്റിൽ അഞ്ച് ഡബിൾ ഫോൾട്ടുകളുമായി സ്വരേവ് അല്‍പം പതറിയെങ്കിലും, ഡച്ച് താരത്തിന്‍റെ ഫോർഹാൻഡ് പിഴവുകൾ മുതലെടുത്ത് 6-2 ന് സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.

രണ്ടാം സെറ്റിൽ 5-4 ന് മുന്നിലെത്തിയ സാൻഡ്‌ഷുൽപ്പിന് സെറ്റ് പോയിന്‍റ് അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും, ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച സ്വരേവ് തുടർച്ചയായി രണ്ട് ഗെയിമുകൾ നേടി 7-5 ന് സെറ്റ് പോക്കറ്റിലാക്കി. മൂന്നാം സെറ്റിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ താരം 6-1 ന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

ഈ വർഷം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം മത്സരങ്ങളിൽ സ്വരേവ് നേടുന്ന 23-ാം വിജയമാണിത്. ഇതോടെ 1989-ൽ ബോറിസ് ബെക്കർ സ്ഥാപിച്ച 22 വിജയങ്ങളെന്ന ജർമ്മൻ പുരുഷ താരത്തിന്‍റെ റെക്കോർഡ് സ്വരേവ് മറികടന്നു. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകളിൽ താൻ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ അഞ്ച് സെറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം നടത്തി ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മത്സരശേഷം സ്വരേവ് പ്രതികരിച്ചു.

റൈബാക്കിനയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക്

റഷ്യയുടെ യുവതാരം മിറ ആൻഡ്രീവയെ 2-6, 7-6(7), 6-2 എന്ന സ്കോറിന് അട്ടിമറിച്ചാണ് അമേരിക്കൻ താരം കോക്കോ ഗോഫ് തന്‍റെ രണ്ടാം യു.എസ് ഓപ്പൺ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. രണ്ടാം സെറ്റിലെ ടൈ-ബ്രേക്കറിൽ തോൽവിയുടെ അരികിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു ഗോഫിന്‍റെ അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവ്. ഡബ്ല്യു.ടി.എ ടൂറിലെ ഗോഫിന്‍റെ തുടർച്ചയായ 10-ാം വിജയമാണിത്.

മറുവശത്ത് ചൈനയുടെ ഷെങ് ക്വിൻവെന്നിനെ 3-6, 6-1, 6-4 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് എലീന റൈബാക്കിന ആദ്യമായി യു.എസ് ഓപ്പൺ സെമിയിലെത്തിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ റൈബാക്കിന കരിയറിലാദ്യമായി വനിതാ റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. റാങ്കിംഗിനേക്കാൾ താൻ കിരീടങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ഈ യു.എസ് ഓപ്പൺ കിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ തന്‍റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും റൈബാക്കിന വ്യക്തമാക്കി.

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Last Updated : September 10, 2026 at 12:00 PM IST

TAGGED:

ALEXANDER ZVEREV US OPEN 2026
ELENA RYBAKINA WORLD NO 1
യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ്
അലക്സാണ്ടർ സ്വെരേവ് സെമി
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