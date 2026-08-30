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യു.എസ് ഓപ്പണില്‍ ഇന്ന് റാക്കറ്റുകൾ തീപാറും; ജോക്കോവിച്ചും മെദ്വദേവും വീനസും കോർട്ടിലേക്ക്!

യു.എസ് ഓപ്പൺ: നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചും മെദ്വദേവും വീനസ് വില്യംസും ആദ്യദിനം കോർട്ടിലേക്ക്; ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം.

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NOVAK DJOKOVIC (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 4:37 PM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: വർഷത്തെ അവസാന ഗ്രാൻഡ്‌സ്ലാം മാമാങ്കമായ യു.എസ് ഓപ്പണിന് ന്യൂയോർക്കിലെ ഫ്ലഷിങ് മെഡോസിൽ ഇന്ന് ആവേശകരമായ തുടക്കം. പുരുഷ ടെന്നീസിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇതിഹാസമായ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്, മുൻ ചാമ്പ്യൻ ഡാനിൽ മെദ്വദേവ്, അമേരിക്കയുടെ വിസ്‌മയ താരം വീനസ് വില്യംസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന വൻനിരയാണ് ഒന്നാം ദിനം തന്നെ കോർട്ടിലിറങ്ങുന്നത്.

കരിയറിലെ റെക്കോർഡ് 25-ാം ഗ്രാൻഡ്‌സ്ലാം കിരീടം എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് റാക്കറ്റേന്തുന്ന നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന്‍റെ യു.എസ് ഓപ്പണിലെ 20-ാം സാന്നിധ്യമാണിത്. ന്യൂയോർക്കിൽ നാല് തവണ കിരീടം ചൂടിയിട്ടുള്ള ജോക്കോവിച്ചിന് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ അർജന്‍റീനയുടെ മരിയാനോ നാവോണെയാണ് എതിരാളി.

കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മെദ്വദേവ്; പുതിയ ചരിത്രമെഴുതാൻ പെഗുല

2021-ൽ ന്യൂയോർക്കിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ റഷ്യൻ താരം ഡാനിൽ മെദ്വദേവ് ഫ്രാൻസിന്‍റെ ഹ്യൂഗോ ഗാസ്റ്റണെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് തന്‍റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടും. വനിതാ സിംഗിൾസിൽ, യു.എസ് ഓപ്പൺ മെയിൻ ഡ്രോയിൽ 26-ാം വർഷത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന വെറ്ററൻ താരം വീനസ് വില്യംസ് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ സ്വന്തം നാട്ടുകാരിയായ സോഫിയ കെനിനുമായി മാറ്റുരയ്ക്കും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫൈനലിൽ അരിന സബലെങ്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ കിരീടം അടിയറവ് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ താരം ജെസീക്ക പെഗുല, ഇത്തവണ കന്നി ഗ്രാൻഡ്‌സ്ലാം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കോർട്ടിലിറങ്ങുന്നത്. ബെൽജിയത്തിന്‍റെ എലീന-ഗബ്രിയേല റൂസെയാണ് പെഗുലയുടെ ആദ്യ എതിരാളി. കൂടാതെ, ഈ മാസം മോൺട്രിയൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് കിരീടം നേടി തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള അമേരിക്കൻ യുവതാരം ബെൻ ഷെൽട്ടൺ നെതർലൻഡ്‌സിന്‍റെ ടാലൻ ഗ്രീക്‌സ്പൂരുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാർലോസ് അൽകാരസ്, അരിന സബലെങ്ക, ഈ വർഷത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ജേതാവ് അലക്‌സാണ്ടർ സ്വെരേവ് എന്നിവരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കായി കോർട്ടിലിറങ്ങും.

ആദ്യ ദിനത്തിലെ പ്രധാന മത്സരക്രമം (ഇന്ത്യൻ സമയം)

ഓഗസ്റ്റ് 30, രാത്രി 9:30 മുതൽ

  • ജെസീക്ക പെഗുല vs എലീന-ഗബ്രിയേല റൂസെ
  • ഡാനിൽ മെദ്വദേവ് vs ഹ്യൂഗോ ഗാസ്റ്റൺ

തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:30 മുതൽ

  • മരിയാനോ നാവോണെ vs നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്
  • വീനസ് വില്യംസ് vs സോഫിയ കെനിൻ

ലൂയിസ് ആംസ്ട്രോങ് സ്റ്റേഡിയം (രാത്രി 8:30 മുതൽ):

  • ജാസ്‌മിന്‍ പാവോലിനി vs വെറോണിക്ക എർജാവെക്
  • കോൾമാൻ വോങ് vs ടോമി പോൾ

തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:30 മുതൽ:

  • എലീന സ്വിറ്റോലിന vs സൊലാന സിയറ
  • അലക്സാണ്ടർ ബുബ്ലിക് vs ജെ.ജെ. വുൾഫ്

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TAGGED:

US OPEN 2026
യുഎസ് ഓപ്പൺ 2026
NOVAK DJOKOVIC US OPEN
VENUS WILLIAMS VS SOFIA KENIN
US OPEN 2026 DAY 1 SCHEDULE

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