ചെപ്പോക്കിൽ ഉർവിൽ പട്ടേൽ കൊടുങ്കാറ്റായി: 13 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റി, ചെന്നൈയ്ക്ക് തകര്പ്പൻ ജയം
ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയൻ്റ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ വെറും 13 പന്തിൽ നിന്നാണ് ഉർവിൽ പട്ടേൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ചത്.
Published : May 10, 2026 at 8:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചെന്നൈയിലെ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം ഇന്നൊരു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്ഫോടനാത്മകമായ ഇന്നിങ്സുകളിൽ ഒന്നിലായിരുന്നു. ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയൻ്റ്സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് വേണ്ടി ഉർവിൽ പട്ടേൽ വെറും 13 പന്തിൽ നിന്ന് അർധ സെഞ്ച്വറി തികച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ചു.
ലഖ്നൗ ഇന്ന് ഉയർത്തിയ 204 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം 19.2 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ചെന്നൈ മറികടന്നു. ഇതോടെ ചെന്നൈ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഉർവിൽ മൊത്തം 23 പന്തിൽ നിന്ന് 65 റൺസ് എടുത്തു. ഇതിൽ 8 സിക്സറുകളും 2 ഫോറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
Witnessed Urvil Carnage 🔥🦁#WhistlePodu #CSKvLSG pic.twitter.com/dazNe1kHWc— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 10, 2026
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി എന്ന യശസ്വി ജയ്സ്വാളിൻ്റെ (13 പന്ത്) റെക്കോഡിനൊപ്പമാണ് ഉർവിൽ എത്തിയത്. ഇതോടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് വേണ്ടി സുരേഷ് റെയ്ന 2014-ൽ സ്ഥാപിച്ച 16 പന്തിലെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന റെക്കോഡും ഉർവിൽ മറികടന്നു. 13 പന്തിൽ ഏഴ് സിക്സും ഒരു ഫോറും പറത്തി ഉർവിൽ പട്ടേൽ ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ തൻ്റെ പേര് കൂടി ഏഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെറും 13 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയ യശസ്വി ജയ്സ്വാളാണ് മുൻപ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരുന്നത് . 2023 ൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജയ്സ്വാൾ റെക്കോഡ് കുറിച്ചത്. 14 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ കെ എൽ രാഹുൽ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് എന്നിവർ ഈ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു.
Super storms! 🥳🔥#WhistlePodu #CSKvLSG pic.twitter.com/zzZ2i2krlB— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 10, 2026
ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 50 റൺസ് (എതിർത്ത പന്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)
- 13 - യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (RR) vs KKR, കൊൽക്കത്ത, 2023
- 13 - ഉർവിൽ പട്ടേൽ (CSK) vs LSG, ലഖ്നൗ, 2026
- 14 – KL രാഹുൽ (PBKS) vs DC, മൊഹാലി, 2018
- 14 - പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (കെകെആർ) vs എംഐ, പൂനെ, 2022
- 14 - റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് (RCB) vs CSK, ബെംഗളൂരു, 2025
'ഇത് പപ്പയ്ക്കായി' ഉർവിലിൻ്റെ ആഘോഷക്കുറിപ്പ്
A lion who played for the pride.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 10, 2026
A son who played for his father.
A roar for the history books! 💛#WhistlePodu #CSKvLSG pic.twitter.com/xBOhOR76aI
അര്ധ സെഞ്ച്വറി നേടിയതിന് ശേഷം തൻ്റെ നേട്ടം അച്ഛന് സമര്പ്പിച്ചായിരുന്നു ഉര്വിലിന്റെ ആഘോഷ പ്രകടനം. കൈകൾ കൂപ്പി പ്രാർഥിച്ച ശേഷം പോക്കറ്റിൽ നിന്നും 'ഇത് പപ്പയ്ക്കായി' എന്ന് എഴുതിയ കുറിപ്പും ഉര്വില് പുറത്തെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഉർവിലിൻ്റെ പിതാവ് അനാരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നായിരുന്നു ചില മാധ്യമങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.
Also Read: പ്ലേ ഓഫ് സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചു; കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നാല് വിജയങ്ങൾ