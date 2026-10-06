ഥാപ്പയുടെ ഗോളിൽ ഗാലറി ഇളകിമറിഞ്ഞു; ഒടുവിൽ ഉറുഗ്വെയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി ഇന്ത്യ
അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പയുടെ ചരിത്ര ഗോളിനും ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല; ഉറുഗ്വെയ്ക്ക് 6-1 ന്റെ വൻ വിജയം.
Published : October 6, 2026 at 11:53 PM IST
കൊൽക്കത്ത: മിഡ്ഫീൽഡർ അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പയുടെ ചരിത്രപരമായ സമനില ഗോൾ കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകർക്ക് താൽക്കാലികമായി പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വെയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ പോരാട്ടം തകർന്നു. ഏകപക്ഷീയമായ കളിയിൽ ഒന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് (6-1) ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഇരുപതാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഉറുഗ്വെ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 37,307 കാണികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മത്സരത്തിൽ, ആദ്യ അരമണിക്കൂർ ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രതിരോധവും മുന്നേറ്റവും കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് കരുത്തരായ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ശക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
തുടക്കത്തിലെ പെനാൽറ്റിയും ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടിയും
പതിനൊന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഉറുഗ്വെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ഇന്ത്യൻ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഫെഡറിക്കോ വിനാസിനെ പ്രതിരോധ താരം പ്രംവീർ ഫൗൾ ചെയ്തതിനാണ് റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചത്. കിക്ക് എടുത്ത സൗദി പ്രോ ലീഗ് താരം ഡാർവിൻ നുനിയസ് പന്ത് എളുപ്പത്തിൽ വലയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് ശേഷവും ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഇന്ത്യ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ സമനില പിടിച്ചു. റയാൻ വില്യംസ് ഉതിർത്ത ശക്തമായ ഷോട്ട് ഉറുഗ്വെ ഗോളി തിയാഗോ കാർഡോസോ തടുത്തുവെങ്കിലും പന്ത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓടിയെത്തിയ അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പ റീബൗണ്ടിലൂടെ പന്ത് വലയിലേക്ക് പായിച്ചതോടെ ഗാലറി ഇളകിമറിഞ്ഞു.
We gave it our all. #INDURU #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/tsl1fxzukw— Indian Football (@IndianFootball) October 6, 2026
വില്ലനായി എത്തിയ ഇടിമിന്നലും ഉറുഗ്വെയുടെ ആധിപത്യവും
ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്കിന് പിന്നാലെ ഇടിമിന്നൽ കാരണം കളി 34 മിനിറ്റോളം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ താളം തെറ്റിച്ചു. കളി പുനരാരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഇരുപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിൽ മാക്സിമിലിയാനോ അരൗഹോയിലൂടെ ഉറുഗ്വെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഉറുഗ്വെയുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ വേഗത കൂടിയതോടെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം പാടെ തകർന്നു. 53-ാം മിനിറ്റിൽ റോഡ്രിഗോ സലാസറും 59-ാം മിനിറ്റിൽ അരൗഹോയും ഉറുഗ്വെയുടെ ലീഡ് ഉയർത്തി. ബ്രസീലിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ പിഴവുകൾക്ക് ശേഷം വിമർശനം നേരിട്ട ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും ഗോളിയുമായ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു മികച്ച ചില സേവുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയെ വലിയൊരു നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. സൂപ്പർ താരം നുനിയസിന്റെ ഒരു വൺ-ഓൺ-വൺ ഷോട്ട് സ്വന്തം മുഖം കൊണ്ട് ഗുർപ്രീത് തടുത്തിരുന്നു.
പൊരുതി നോക്കി ഇന്ത്യൻ യുവനിര
സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിന് പകരം ടീമിലിറങ്ങിയ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഫോർവേഡ് ലാൽറിൻഡികയും, പകരക്കാരനായി വന്ന മുഹമ്മദ് സനാനും ഇന്ത്യക്കായി ചില മികച്ച അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ കണ്ടെത്താനായില്ല. സനാന്റെ വെടിയുണ്ടപോലെയുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ഉറുഗ്വെ ഗോളി തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കളി അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ ജുവാൻ സനാബ്രിയ, റോഡ്രിഗോ അഗൈറെ എന്നിവർ കൂടി ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ഉറുഗ്വെയുടെ വൻ വിജയം പൂർണ്ണമായി.
2026 ലോകകപ്പിലെ അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താകലിന് ശേഷം പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ മുൻ ഇതിഹാസ താരം ഡീഗോ ഫോർലാന്റെ കീഴിൽ ഉറുഗ്വെ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിജയമാണിത്. ഈ തോൽവിയോടെ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീലിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോ അവസാനിച്ചു.
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