ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വീഴ്‌ത്തി പാകിസ്ഥാൻ; ഡബ്ല്യുടിസി പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക്

പാകിസ്ഥാന്‍റെ 277 എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന സന്ദർശകർ 183 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.

PAKISTAN BEATS SOUTH AFRICA
PAKISTAN BEATS SOUTH AFRICA (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: 2025-27 ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സൈക്കിളിൽ പാകിസ്ഥാൻ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ പാകിസ്ഥാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 93 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. പാകിസ്ഥാന്‍റെ 277 എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന സന്ദർശകർ 183 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ഡേവിഡ് ബ്രാസോസ് 54 ഉം റയാൻ റിക്കിൾട്ടൺ 45 ഉം റൺസും നേടി.

പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി നൗമാൻ അലിയും ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദിയും നാല് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ സാജിദ് ഖാൻ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മത്സരത്തിൽ നൗമാൻ അലി ആകെ പത്ത് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മികച്ച പ്രകടനത്തിന് താരത്തിന് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 378 റൺസാണ് നേടിയത്. സൽമാൻ അലി ആഗയും ഇമാം-ഉൾ-ഹഖും 93 റൺസ് വീതം നേടി ടോപ് സ്കോറർ ആയിരുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 269 റൺസിൽ ഒതുങ്ങുകയും പാകിസ്ഥാന് 109 റൺസിന്‍റെ ലീഡ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ടോണി ഡി സോർസി 104 റൺസും റയാൻ റിക്കെൽട്ടൺ 71 റൺസും നേടി. തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് 167 റൺസിന് തകർന്നപ്പോള്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 277 റൺസിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം വെച്ചു. എന്നാൽ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ പ്രോട്ടീസ് 183 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ റാവൽപിണ്ടിയിൽ നടക്കും.

World Test Championship Points Table
World Test Championship Points Table (ICC)

ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയില്‍ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തൂത്തുവാരിയ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു, എന്നാൽ പാകിസ്ഥാന്‍റെ വിജയം ഇന്ത്യയെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി. ഇതില്‍ നാല് ജയവും രണ്ട് തോല്‍വിയും ഒരു സമനിലയുമാണ്. 52 പോയിന്‍റും 61.90 ശതമാനമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ പരമ്പരയില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തില്‍ ഇന്ത്യ ജയിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് മത്സരം തോല്‍ക്കുകയും ഒന്ന് സമനിലയില്‍ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു വിജയത്തോടെ പാകിസ്ഥാൻ 100 പോയിന്‍റ് ശതമാനവുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ച ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ശ്രീലങ്കയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച ലങ്കയ്ക്ക് ഒരു സമനിലയും ഒരു ജയവുമാണുള്ളത്.

