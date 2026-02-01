ETV Bharat / sports

"കായിക ഉപകരണങ്ങൾ ഇനി ഇന്ത്യ നിര്‍മ്മിക്കും"; ബജറ്റില്‍ തിളങ്ങി 'ഖേലോ ഇന്ത്യ'

രാജ്യത്തെ കായിക താരങ്ങളെ പരിപോഷിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം. ബജറ്റില്‍ കായിക മേഖലയ്‌ക്ക് നേട്ടം. ഖേലോ ഇന്ത്യന്‍ മിഷനില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് നിര്‍മല സീതാരാമന്‍.

representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 2:22 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം ബജറ്റിൽ കായിക മേഖലയ്‌ക്ക് നേട്ടം. രാജ്യത്തെ കായികതാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഖേലോ ഇന്ത്യന്‍ മിഷനിലും സ്‌പോർട്‌സ് സാധനങ്ങളുടെ നിര്‍മാണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. രാജ്യത്തെ കായികതാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നൂതന കായിക ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കായികതാരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പരിപാടിയാണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ.

കായിക മേഖല നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ, നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. ഖേലോ ഇന്ത്യ പരിപാടിയിലൂടെ കായിക പ്രതിഭകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി ബജറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചു.

പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

  • പ്രതിഭകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംയോജിത പദ്ധതി നിര്‍മിക്കുക.
  • പരിശീലകരുടെയും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെയും വ്യവസ്ഥാപിത വികസനം സാധ്യമാക്കുക.
  • സ്പോർട്‌സ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സംയോജനം
  • കായിക സംസ്‌കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി മത്സരങ്ങളും ലീഗുകളും സൃഷ്‌ടിക്കുക.
  • പരിശീലനത്തിനും മത്സരത്തിനുമായി കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം

സ്‌പോർട്‌സ് സാധനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സംരംഭം

സ്‌പോർട്‌സ് സാധനങ്ങളുടെ ഉത്പ്പാദനം, ഗവേഷണം, നവീകരണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി ബഡ്‌ജറ്റ് അവതരണത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്‌പോർട്‌സ് നിർമ്മാണം ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഗവേഷണാധിഷ്‌ഠിത നവീകരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യവും അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞു.

"ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ളതുമായ സ്‌പോർട്‌സ് സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാറാൻ കഴിയും. ഉപകരണ രൂപകൽപ്പനയിലും മെറ്റീരിയലുകളിലും നിർമ്മാണം, ഗവേഷണം, നവീകരണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സംരംഭം ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു" സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ കായിക വിഹിതം

കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കായിക, യുവജനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് 3,794.30 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 2024-25 ലെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ 17% വർധനവായിരുന്നുവിത്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കായിക താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഖേലോ ഇന്ത്യ പരിപാടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. 2025-26 വർഷത്തേക്ക് പദ്ധതിക്ക് 1,000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇത് 2024-25ൽ അനുവദിച്ച 800 കോടിയേക്കാൾ 200 കോടി രൂപ കൂടുതലാണ്.

2030ൽ ഇന്ത്യ അഹമ്മദാബാദിൽ 100-ാമത് കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നോക്കിയാല്‍ 2026-27 ബജറ്റിലെ വിഹിതം ഈ അഭിമാനകരമായ പരിപാടിക്കുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിനെ എടുത്തുകാണിക്കും. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ദേശീയ കായിക ഫെഡറേഷനുകൾക്കുള്ള സഹായത്തിനായി അനുവദിച്ച തുക 340 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 400 കോടി രൂപയായി നേരിയ തോതിൽ വർധിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ സ്പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (SAI) യ്ക്കുള്ള വിഹിതം 815 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 830 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി.

