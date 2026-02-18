ETV Bharat / sports

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ടി20 ലോകകപ്പ്; ചരിത്രമെഴുതി റാഷിദ് ഖാനും യുവരാജ് സമ്രയും

ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽത്തന്നെ നിരവധി ലോകറെക്കോർഡുകളാണ് പഴങ്കഥയായത്.

T20 World Cup
Captains of the teams participating in the ICC Men's T20 World Cup pose for a group photograph in Mumbai (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 4:02 PM IST

ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് ആരാധകർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽത്തന്നെ നിരവധി ലോകറെക്കോർഡുകളാണ് പഴങ്കഥയായത്.

ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് പ്രമുഖ ടീമുകൾ സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിലേക്കുള്ള തീപാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.

Rashid Khan
Rashid Khan (IANS)

റാഷിദ് ഖാന്‍റെ '700' മാജിക്

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ നായകൻ റാഷിദ് ഖാൻ ഫെബ്രുവരി 16-ന് ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ അത്യപൂർവ്വമായ ഒരു നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് താരം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ 700 വിക്കറ്റുകൾ നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബൗളറായി താരം മാറി. ടി20 ലോകകപ്പിൽ യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് മാന്ത്രിക സ്പിന്നർ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. നിലവിൽ ലോകകപ്പിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിലും റാഷിദ് മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. നാല് തവണ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ റാഷിദ് ഖാൻ 18 തവണ നാല് വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Yuvraj Samra
Yuvraj Samra (AP)

യുവരാജ് സമ്ര: കാനഡയുടെ വെടിക്കെട്ട് താരം

ടി20 ലോകകപ്പിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി കാനഡയുടെ 19 വയസ്സുകാരൻ യുവരാജ് സമ്ര. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 65 പന്തിൽ 110 റൺസ് നേടിയതോടെയാണ് റെക്കോർഡ് സമ്ര സ്വന്തമാക്കി. ഒരു അസോസിയേറ്റ് രാജ്യത്തെ താരം ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ കൂടിയാണിത്. 11 ഫോറുകളും 6 സിക്സറുകളും അടങ്ങിയതായിരുന്നു ഇന്നിംഗ്സ്. നേരത്തെ, 2014 ടി20 ലോകകപ്പിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയ പാകിസ്ഥാന്‍റെ അഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദിന്‍റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ റെക്കോർഡ്. ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ താരമായ യുവരാജ് സിങ്ങിനോടുള്ള ആരാധനയെ തുടർന്നാണ് താരത്തിന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ പേരിട്ടത്.

ആദ്യ ഡബിൾ സൂപ്പർ ഓവർ

ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉദ്വേഗഭരിതമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നിനാണ് ഫെബ്രുവരി 10-ന് നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ മത്സരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ ഒടുവിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആവേശജയം സ്വന്തമാക്കി.

നിശ്ചിത ഓവറിലും ആദ്യ സൂപ്പർ ഓവറിലും ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നതോടെയാണ് മത്സരം രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവരിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയഭേദകമായൊരു തോൽവിയിലേക്കാണ് അന്ന് അഫ്‌ഗാന്‍ വീണത്. മുന്‍പ് ജൂണില്‍ നടന്ന നേപ്പാള്‍ - നെതർലൻഡ്‌സ് ടി20 പോര് മൂന്ന് സൂപ്പ‍ര്‍ ഓവ‍ര്‍ വരെ നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു.

Sri Lankan Team
Sri Lankan Team (IANS)

ശ്രീലങ്കയുടെ റെക്കോർഡ് റൺ ചേസ്

ഫെബ്രുവരി 16-ന് ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ശ്രീലങ്ക ചരിത്രപരമായ വിജയം കുറിച്ചു. ഓസ്‌ട്രേലിയ ഉയർത്തിയ 182 റൺസ് എന്ന മികച്ച വിജയലക്ഷ്യം വെറും 18 ഓവറിൽ മറികടന്ന ലങ്ക, ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഓസീസിനെതിരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയകരമായ റൺ ചേസ് എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.

സീസണിലെ മറ്റ് പ്രധാന കണക്കുകൾ:

  • റൺ വേട്ട: ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ ടീം സീഫെർട്ട് (173 റൺസ്) ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.
  • വിക്കറ്റ് വേട്ട: യു.എസ്.എ താരം ഷാഡ്ലി വാൻ ഷാൽക്വിക് 13 വിക്കറ്റുകളുമായി ബൗളിംഗിൽ മുന്നിലാണ്.
  • മികച്ച ബൗളിംഗ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡിനെതിരെ നേടിയ 5/20 ആണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം.

