ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമിയിൽ; യുഎഇക്കെതിരെ 70 റൺസിന്റെ മിന്നും വിജയം
ആര്യവീർ സെവാഗിന് തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറി (160); യു.എ.ഇയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ അണ്ടർ-19 ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ കടന്നു.
Published : November 10, 2026 at 8:45 PM IST
ദുബായ്: ആര്യവീർ സെവാഗ് ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടുമായി തിളങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ യു.എ.ഇയെ 70 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. അൽ അമരാത് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 168 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 160 റൺസ് നേടിയ ആര്യവീറിന്റെ മാസ്റ്റർക്ലാസ് ഇന്നിങ്സാണ് ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്.
ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നിന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി ഇന്ത്യ സെമി ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേപ്പാളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യ, ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്താനോട് മാത്രമാണ് തോറ്റത്. വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ എട്ട് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ, 2017-ലെ ജേതാക്കളായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിടും. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാകിസ്താനും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലാണ് ആദ്യ സെമിഫൈനൽ.
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 309 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. 17 ഫോറുകളും 7 സിക്സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആര്യവീറിന്റെ തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സ്. മൂന്നാം നമ്പറിലിറങ്ങി 69 പന്തിൽ 67 റൺസ് നേടിയ വി.കെ വിനീത് ആര്യവീറിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്ത 193 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 44.1 ഓവറിൽ ഒന്നിന് 255 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യക്ക് അവസാന ഓവറുകളിൽ തുടരെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായതോടെയാണ് സ്കോർ 309-ൽ ഒതുങ്ങിയത്. യു.എ.ഇക്ക് വേണ്ടി പേസർ നസീം ഖാൻ 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
Aaryavir Sehwag is the Player of the Match for his brilliant knock 👏 Courtesy of a 70-run win, India U19 enter the semi-finals where they will face Afghanistan U19 on Thursday 🙌 Scorecard ▶️ https://t.co/M0EJVCkM56 #MensU19AsiaCup https://t.co/vsGh5hILnx— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
310 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ യു.എ.ഇയെ 239 റൺസിന് പുറത്താക്കി ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ വിജയം അനായാസമാക്കി. 7 ഓവറിൽ 37 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ വലംകൈയ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഇഷാൻ സൂദാണ് യു.എ.ഇ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത്. മറ്റ് ആറ് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം പങ്കിട്ടു.
74 റൺസ് നേടിയ അഹമ്മദ് ഖുദാദാദ് മാത്രമാണ് യു.എ.ഇ നിരയിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ്ങിനെതിരെ അൽപ്പമെങ്കിലും ചെറുത്തുനിന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ അയാൻ മിസ്ബാഹ് (27), സൈനുല്ല റഹ്മാനി (16), യായിൻ റായ് (29) എന്നിവർക്ക് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും വലിയ സ്കോറുകളാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ അനുവദിച്ചില്ല. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നൂറുള്ള അയൂബി 25 പന്തിൽ 39 റൺസുമായി വേഗത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്തെങ്കിലും യു.എ.ഇയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല.
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