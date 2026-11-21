പൊരുതിനേടിയ യോഗ്യത! മലേഷ്യയെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പൂട്ടി ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക്
അപരാജിതരായി ഇന്ത്യ എഎഫ്സി അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടി.
Published : November 21, 2026 at 11:07 AM IST
ക്വാലാലംപൂർ: ആതിഥേയരായ മലേഷ്യയെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ച് ഇന്ത്യ 2027 ലെ എഎഫ്സി അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടി. ക്വാലാലംപൂർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിലെ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ സമനില പിടിച്ചതോടെ, നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 10 പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഇന്ത്യ മുന്നേറിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ 11-ാമത്തെയും തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെയും അണ്ടർ-17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതയാണിത്. അടുത്ത വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റില് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെത്തുന്ന ടീമുകൾക്ക് 2027 ലെ ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിന് നേരിട്ട് യോഗ്യത ലഭിക്കും.
INDIA U17 BOYS TEAM QUALIFIED FOR BACK TO BACK ASIAN CUP India U17 Boys secured 2027 Asian Cup qualification with 0-0 Draw against Hosts Malaysia 👏🏻👏🏻🔥 2nd consecutive time our both U17 Boys & Girls will represent the nation at Continental Cup 🔥🇮🇳 #IndianFootball https://t.co/k1pbuuD3TA— Navin sports (@Navinsports) November 20, 2026
ഗ്രൂപ്പിലെ മുന്നേറ്റം
ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച ഇന്ത്യ, അവസാന മത്സരത്തിലെ സമനിലയോടെ അപരാജിതരായി 10 പോയിന്റ് നേടി. സിംഗപ്പൂരിനെ തോൽപ്പിച്ച പലസ്തീൻ ഒൻപത് പോയിന്റുമായി രണ്ടാമതും, ആതിഥേയരായ മലേഷ്യ ഏഴ് പോയിന്റുമായി മൂന്നാമതും ഫിനിഷ് ചെയ്തു. സിംഗപ്പൂർ, ഗുവാം എന്നിവരായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ.
അവസാന മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടാനായില്ലെങ്കിലും, എ.എഫ്.സി അണ്ടർ-17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടയാണിത്. നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒൻപത് താരങ്ങൾ ചേർന്ന് 20 ഗോളുകളാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഏഴ് ഗോളുകൾ നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ദല്ലൽമുവോൺ ഗാംഗ്ടെയാണ് ടോപ് സ്കോറർ.
പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടി ഇന്ത്യ
ആദ്യ മിനിറ്റ് മുതൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടമാണ് ഇരുടീമുകളും കാഴ്ചവെച്ചത്. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ മലേഷ്യൻ സ്ട്രൈക്കർ നൂർ ഹിഷാമിന്റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ലോംസാംഗ്സുവാല നൽകിയ പാസിൽ രാജ് സിംഗ് വാഹെങ്ബാം ബോക്സിലേക്ക് കുതിച്ചുകയറിയെങ്കിലും അവസരം മുതലാക്കാനായില്ല. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷിക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗാംഗ്ടെയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം താരം കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.
We have it again 🔥🇮🇳 India has officially qualified for the next Afc U-17 Asian Cup, Uzbekistan 2027,, and only team remains undefeated in GE, India has scored in total 20 goals in 4 matches, Hope this time we will make into Semi final and will qualify for the U-17 World Cup, https://t.co/7DXtMG59n0— Subhadip Barui 🇮🇳 (@Subhadip_barui9) November 20, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച മലേഷ്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ സെന്റര് ബാക്കുകളായ സോറംദിന്താര ലാൽഹുൻമാവിയയും ലിയോ തോംഗ്ബാമും ഉരുക്കുകോട്ട തീർത്തു. ഗോൾകീപ്പർ മറൂഫ് ഷാഫിയുടെ മികച്ച സേവുകളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുണയായി. പകരക്കാരനായി എത്തിയ എം.ഡി സാഹിർ അലിയിലൂടെ ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഗോളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായില്ല. എങ്കിലും യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ധാരാളമായിരുന്നു.
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