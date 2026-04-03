വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ താരങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്: ഐ.ഒ.സി നയത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് യുഎൻ വിദഗ്‌ദ

ഐ.ഒ.സിയുടെ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിലക്ക്: യുഎൻ പ്രതിനിധി സ്വാഗതം ചെയ്‌തു.

File Photo: Olympic Rings (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 3:53 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഒളിമ്പിക്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക മത്സരങ്ങളിലെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ജൈവികമായി സ്ത്രീകളായവർക്ക് മാത്രമായി പ്രവേശനം പരിമിതപ്പെടുത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ നയത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി റീം അൽസലേം സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. 'വനിതാ വിഭാഗത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണം' ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ തീരുമാനം ചരിത്രപരമാണെന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന യുഎൻ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടർ വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ പരിഷ്‌കാരം ഇങ്ങനെ:

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഐ.ഒ.സി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ഈ പുതിയ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഐ.ഒ.സി മത്സരങ്ങളിലും, വ്യക്തിഗത-ടീം ഇനങ്ങളിൽ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ജൈവികമായി സ്ത്രീകളായവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. 2028-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്‌സ് മുതലാണ് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര കായിക ഫെഡറേഷനുകളും സമാനമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഐ.ഒ.സി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎൻ പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതികരണം:

"ശാസ്ത്രീയമായ വസ്‌തുതകളിലും സാമാന്യബുദ്ധിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ തീരുമാനമാണിത്. കായികരംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ അർഹിക്കുന്ന അന്തസ്സും നീതിയും സുരക്ഷിതത്വവും ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് റീം അൽസലേം പറഞ്ഞു. ലിംഗപരമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസൃതമാണെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുൻകാലങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ താരങ്ങളുമായി മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നതിലൂടെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വനിതാ താരങ്ങളോട് ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്നും, അവർക്ക് പകരമായി മെഡലുകൾ നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും അൽസലേം ഐ.ഒ.സിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കായികരംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന ഉറച്ച സന്ദേശമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സ്

ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സിന് 2028 ജൂലൈ 14ന് തുടക്കമാകും. ജൂലൈ 30ന് സമാപിക്കുന്ന ഈ കായിക മേള ലോസ് ആഞ്ചലസ്, ഒക്ലഹോമ സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 18 വേദികളിലായാണ് നടക്കുക. 51 ഇനങ്ങളിലായി 49 മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒളിമ്പിക്‌സ് ലോകകായിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടിയായിരിക്കുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ അവകാശവാദം. ട്രയാത്ത്‌ലൺ ആണ് ആദ്യ മെഡൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ്, ബേസ്ബോൾ, സോഫ്റ്റ്‌ബോൾ, ലാക്രോസ്, ഫ്ലാഗ് ഫുട്ബോൾ, സ്ക്വാഷ് എന്നീ ആറ് കായിക ഇനങ്ങൾ കൂടി 2028-ലെ മത്സരപ്പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

