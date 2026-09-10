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ബസിൽ വന്നിറങ്ങിയത് പാക് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ; അഭയാർത്ഥികളെന്ന് കരുതി ഹോട്ടൽ വളഞ്ഞ് പ്രതിഷേധക്കാർ

പാക് ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ അഭയാർത്ഥികളെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് യുകെയിൽ പ്രതിഷേധം; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്

UK ANTI MIGRANT PROTEST CRICKET പാക് അണ്ടർ 19 ക്രിക്കറ്റ് ടീം യുകെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം ഇംഗ്ലണ്ട് VS പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ്
Pakistan Cricket Team fans (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 2:06 PM IST

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പോർട്‌സ്‌മൗത്ത്: യുകെ പര്യടനത്തിനെത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ അണ്ടർ 19 ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗങ്ങളെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിയ അഭയാർത്ഥികളെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് യുകെയിൽ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധരുടെ പ്രതിഷേധം. പോർട്‌സ്‌മൗത്തിലെ മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിന് മുന്നിലാണ് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. യുവ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലായിരുന്നു ഇത്.

വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് വഴി തുടക്കം

ഒരു വലിയ കോച്ച് ബസിൽ നിന്ന് വിദേശികളായ കുറച്ചുപേർ ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ, ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിയത് വിദേശികളായ അഭയാർത്ഥികളാണെന്ന തരത്തിൽ ഓണ്‍ലെെനില്‍ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പടർന്നു. ഇതോടെ ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകുന്നേരത്തോടെ മുപ്പതിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടുകയും പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുകയുമായിരുന്നു.

സത്യമറിഞ്ഞ് അന്തംവിട്ട് പ്രതിഷേധക്കാർ

സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായതോടെ രാത്രി 6.30-ഓടെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് പ്രാദേശിക കൗൺസിലറായ ജോർജ്ജ് മാഡ്‌ഗ്വിക് ഹോട്ടൽ അധികൃതരുമായും പാകിസ്ഥാൻ ടീമിന്‍റെ കോച്ചുമായും സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പറ്റിയ അമളി പുറത്തായത്. ഇത് അഭയാർത്ഥികളല്ലെന്നും യുകെയിൽ ഔദ്യോഗിക പര്യടനത്തിനെത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി.

"നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് കൂട്ടരേ, ഇതൊരു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബാണ്," എന്ന് കൗൺസിലർ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പ്രതിഷേധക്കാർ മിനിറ്റുകൾക്കകം അവിടെനിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി. തികച്ചും ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവമാണിതെന്ന് കൗൺസിലർ പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു. രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടെ ഹോട്ടൽ പരിസരം പൂർണ്ണമായും ശാന്തമായി.

വ്യാപക വിമർശനം; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

വ്യാജവാർത്തകളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൗമാരക്കാരായ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതിനെതിരെ പോർട്സ്മൗത്ത് നോർത്ത് എം.പി അമൻഡ മാർട്ടിൻ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംവാദങ്ങൾ ആകാമെന്നും എന്നാൽ അത് വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകരുതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പാക് അണ്ടർ-19 ടീം അംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം വിലയിരുത്തുകയും പര്യടനത്തിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങൾക്കായി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ സീനിയർ ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കളിക്കുന്നതിനൊപ്പമാണ് ജൂനിയർ ടീമിന്‍റേയും പര്യടനം നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 9-ന് നടന്ന ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 177 റൺസിന് തകർത്ത് പാക് ജൂനിയർ ടീം മികച്ച ഫോമിലാണ്.

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UK ANTI MIGRANT PROTEST CRICKET
പാക് അണ്ടർ 19 ക്രിക്കറ്റ് ടീം
യുകെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം
ഇംഗ്ലണ്ട് VS പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ്
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