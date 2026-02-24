ETV Bharat / sports

വിനീഷ്യസിനെതിരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം; ബെൻഫിക്ക താരം പ്രെസ്റ്റിയാനിക്ക് യുവേഫയുടെ വിലക്ക്

പ്രെസ്റ്റിയാനിക്ക് 10 മത്സരങ്ങളിൽ വരെ വിലക്കിന് സാധ്യത.

UEFA Suspends Benficas Gianluca Prestianni
UEFA Suspends Benficas Gianluca Prestianni (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മാഡ്രിഡ്: റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിനെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ബെൻഫിക്കയുടെ മിഡ്‌ഫീൽഡർ ജിയാൻലൂക്ക പ്രെസ്റ്റിയാനിയെ യുവേഫ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തു. ഇതോടെ ബുധനാഴ്‌ച സാന്‍റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പ്ലേ ഓഫ് രണ്ടാം പാദ മത്സരത്തിൽ ഇരുപതുകാരനായ പ്രെസ്റ്റിയാനിക്ക് കളിക്കാനാവില്ല.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച നടന്ന ആദ്യ പാദ മത്സരത്തിനിടയിലാണ് വിവാദ സംഭവം നടന്നത്. റയൽ മാഡ്രിഡിനായി വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ പ്രെസ്റ്റിയാനി തന്നെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് വിനീഷ്യസ് റഫറിയോട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രെസ്റ്റിയാനി തന്നെ 'കുരങ്ങൻ' എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചതായി വിനീഷ്യസ് റഫറിയോട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് കളി ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം തടസ്സപ്പെട്ടു. യുവേഫയുടെ അച്ചടക്ക സമിതി നിലവിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ താരത്തിന് താൽക്കാലിക വിലക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

10 മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും

കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രെസ്റ്റിയാനിക്ക് കുറഞ്ഞത് 10 മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. ഷർട്ട് കൊണ്ട് വായ മൂടിപ്പിടിച്ചാണ് വിനീഷ്യസുമായി തർക്കിച്ചതെന്നും താൻ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രെസ്റ്റിയാനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുവേഫ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്.

സംഭവത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് താരങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് ഫുട്ബോളിന് തന്നെ വലിയ നാണക്കേടാണെന്ന് റയൽ പ്രതിരോധ താരം ട്രെന്‍റ് അലക്സാണ്ടർ അർനോൾഡ് പറഞ്ഞു. പ്രെസ്റ്റിയാനി ഇനി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കളിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നായിരുന്നു സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ പ്രതികരണം.

വിവാദ പരാമർശവുമായി മൗറീഞ്ഞോ

ബെൻഫിക്ക പരിശീലകൻ ജോസെ മൗറീഞ്ഞോയും സംഭവത്തിൽ വിവാദപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. വിനീഷ്യസിന്‍റെ അമിതമായ ഗോൾ ആഘോഷത്തെ വിമർശിച്ച അദ്ദേഹം, തങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ഐക്കൺ ആയ യുസേബിയോ കറുത്ത വർഗക്കാരനായതിനാൽ തന്‍റെ ക്ലബ്ബ് വംശീയവാദികളാകില്ലെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. നിലവിൽ മൗറീഞ്ഞോയും സസ്പെൻഷനിലാണ്.

ആദ്യ പാദത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ബെൻഫിക്കയ്ക്ക് പ്രെസ്റ്റിയാനിയുടെയും പരിശീലകൻ മൗറീഞ്ഞോയുടെയും അഭാവം വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. സംഭവത്തിനു ശേഷം ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ വിനീഷ്യസിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വംശീയത ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്, അതിനു ഫുട്ബോളിൽ എവിടെയും സ്ഥാനമില്ലായെന്ന് ഫെഡറേഷന്‍ എക്‌സ് പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു.

Also Read: വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് 2026: ഇന്ത്യ-പാക് ആവേശപ്പോരാട്ടം ജൂൺ 14ന്; മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു

TAGGED:

GIANLUCA PRESTIANNI SUSPENSION
UEFA CHAMPIONS LEAGUE RACISM
REAL MADRID VS BENFICA 2026
PRESTIANNI VS VINICIUS JR
VINíCIUS JúNIOR RACIAL ABUSE 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.