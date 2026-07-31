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ഫിഫയുടെ 'സ്വകാര്യ'കളിക്ക് യുവേഫയുടെ പൂട്ട്; 55 രാജ്യങ്ങൾ മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്‌കരിക്കും!

ഓഹരി വിറ്റ് കാശാക്കാൻ ഫിഫ; കട്ടയ്ക്ക് എതിർത്ത് യുവേഫ, ലോകകപ്പിൽ കരിനിഴൽ!

UEFA Moves to Block FIFA’s Proposed Commercial Subsidiary and Stake Sale
UEFA Moves to Block FIFA’s Proposed Commercial Subsidiary and Stake Sale (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 10:18 AM IST

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ജനീവ: ഫിഫ ടൂർണമെന്‍റുകള്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ യുവേഫ (UEFA) തീരുമാനിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ മത്സരങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകാനുള്ള ഫിഫയുടെ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനം. ഈ വിവാദ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ യുവേഫയുടെ കീഴിലുള്ള 55 രാജ്യങ്ങളും ഫിഫയുടെ ഒരു മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന യുവേഫയുടെ അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഭരണരംഗത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ച ഈ കടുത്ത തീരുമാനമുണ്ടായത്. ലോകകപ്പിനെ വെറുമൊരു വാണിജ്യ ഉൽപ്പന്നമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യുവേഫ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായ ഫിഫയുടെ നീക്കം

'ഫിഫ ഫോർവേഡ് എന്‍റര്‍പ്രൈസ്' (FIFA Forward Enterprise) എന്ന പേരിൽ ഒരു വാണിജ്യ സബ്‌സിഡിയറി രൂപീകരിക്കാനാണ് ഫിഫ പദ്ധതിയിടുന്നത്. മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം, സ്പോൺസർഷിപ്പ്, ടിക്കറ്റ് വിതരണം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കീഴിലാക്കും. ഏകദേശം 20 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്ന ഈ പുതിയ കമ്പനിയുടെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിറ്റ് 4.2 ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിക്കാനാണ് ഫിഫയുടെ ശ്രമം.

യുവേഫയുടെ ആശങ്കകൾ

മത്സരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിലും ഫുട്ബോൾ ഭരണത്തിലും തങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമെന്ന് ഫിഫ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുവേഫ ഇത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ല. സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർ വരുന്നതോടെ മത്സരങ്ങളുടെ കലണ്ടർ, ടൂർണമെന്‍റ് ഘടന, ഫുട്ബോളിന്‍റെ ഭാവി എന്നിവയിലെല്ലാം അവരുടെ ഇടപെടലുകളും സമ്മർദ്ദവുമുണ്ടാകുമെന്ന് യുവേഫ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ സംഘടനകളോട് കൃത്യമായ കൂടിയാലോചന നടത്താതെയാണ് ഫിഫ ഈ പദ്ധതി തയാറാക്കിയതെന്നും യുവേഫ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

യുവേഫയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവന

'യുവേഫയും അതിലെ 55 അംഗരാജ്യങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള നീക്കത്തെ ഞങ്ങൾ ഐകകണ്ഠ്യേന എതിർക്കുന്നു. ലോകകപ്പ് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതല്ല. വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകാത്ത നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റേതാണ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും."

യുവേഫയുടെ ഈ ബഹിഷ്‌കരണ പ്രഖ്യാപനം വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ഭാവിയെപ്പോലും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഫിഫ കൗൺസിലിന്‍റേയും 211 അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്‍റേയും പിന്തുണ ഫിഫയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.

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FIFA 2026
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