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'ഒന്നുകിൽ ഒഴിഞ്ഞുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ കളി മാറും'; ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുവേഫ പ്രസിഡന്‍റ്

ഇൻഫാന്‍റിനോ ഒന്നുകിൽ ഒഴിഞ്ഞുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ചിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടണം; മുന്നറിയിപ്പുമായി യുവേഫ പ്രസിഡന്‍റ്.

FIFA 2026 ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ UEFA VS FIFA NEWS UEFA PRESIDENT
Aleksander Ceferin, Gianni Infantino (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 12:03 PM IST

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ലണ്ടൻ: ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോക്കെതിരെ നേരിട്ട് മത്സരത്തിനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി യുവേഫ പ്രസിഡന്‍റ് അലക്‌സാണ്ടർ സെഫെറിൻ. എന്നാൽ, കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഫിഫ തലവൻ ഒന്നുകിൽ സ്വയം സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാർച്ചിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ നേതൃത്വ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ പദ്ധതി വൻ വിവാദമായിരുന്നു. നിലവിൽ ഈ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇതിന്‍റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭരണ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഫിഫയുടെ ഈ നീക്കം "വഞ്ചന" ആണെന്ന് വിവിധ ഫുട്ബോള്‍ കോൺഫെഡറേഷനുകൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ യുവേഫ ഫിഫയുടെ മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും ഉയർത്തിയിരുന്നു.

സെഫെറിൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രണ്ട് വഴികൾ

തിങ്കളാഴ്ച സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പോഡ്‌കാസ്റ്റായ ‘ദി റെസ്റ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്‌സ്: ലീഡിങ്’ എന്ന പരിപാടിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് സെഫെറിൻ ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

'ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത്, തനിക്ക് പിന്തുണയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാണ് വേണ്ട്ത്. ഇത് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഫുട്ബോൾ സമൂഹം, ആരാധകർ, കളിക്കാർ, മുൻ കളിക്കാർ, കോച്ചുമാർ എന്നിവരുടെയെല്ലാം പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ വഴി, വരാനിരിക്കുന്ന മാർച്ചിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ആരായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല," സെഫെറിൻ പറഞ്ഞു.

നവംബർ 18 നിർണ്ണായക സമയപരിധി

2016 മുതൽ ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് പദവിയിൽ തുടരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ. ഈ പുതിയ വിവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അടുത്ത വർഷം മൊറോക്കോയിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം എതിരില്ലാതെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാനായി നവംബർ 18 വരെയുള്ള സമയപരിധിയാണ് ഫിഫ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് എതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയായി 58-കാരനായ സെഫെറിനെയാണ് കായിക ലോകം കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ യുവേഫയോടുള്ള തന്‍റെ പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് താനില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

"എനിക്ക് ആ പദവിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ യുവേഫയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി ആസ്വദിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ആ പദവി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായെന്ന് സെഫെറിൻ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

FIFA 2026
ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ
UEFA VS FIFA NEWS
UEFA PRESIDENT
GIANNI INFANTINO RESIGN

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