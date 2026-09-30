യമാലിന് ഇരട്ട ഗോൾ; ക്രോയേഷ്യയെ തകർത്ത് സ്പെയിൻ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയം
യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ യമാൽ മാജിക്! ക്രോയേഷ്യയെ തകർത്ത് സ്പെയിൻ; ഹാരി കെയ്നിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനും വിജയം
Published : September 30, 2026 at 10:17 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ കരുത്തരായ സ്പെയിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനും മികച്ച വിജയം. ലമീൻ യമാൽ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ സ്പെയിൻ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ക്രോയേഷ്യയെ തകർത്തപ്പോൾ, പത്ത് പേരുമായി ചുരുങ്ങിയ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
യമാലിന്റെ കരുത്തിൽ സ്പെയിൻ
സ്വന്തം മൈതാനത്ത് നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ യമാലിലൂടെ സ്പെയിൻ മുന്നിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഫെർമിൻ ലോപസിന്റെ പാസിൽ നിന്നായിരുന്നു ഗോൾ. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ ഇവാൻ പെരിസിച്ചിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഡിയോൺ ബെൽജോ ക്രോയേഷ്യയ്ക്കായി സമനില പിടിച്ചു. ബെൽജോയുടെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളാണിത്.
🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗦𝗘𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔!!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 29, 2026
España consigue tres puntos de oro en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
👩🏼💻 La crónica: https://t.co/sa0UAr7C1a
🇪🇸 🆚 🇭🇷 | 4-1 | 90+4’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/wg5PnrW1jo
സമനില വഴങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം സ്പെയിൻ തിരിച്ചടിച്ചു. യമാലിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് മാർക്ക് പുബിൽ സ്പെയിനായി രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. തുടർന്ന് പെഡ്രിയുടെ ത്രൂ ബോൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് യമാൽ മത്സരത്തിൽ തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും സ്പെയിന്റെ മൂന്നാം ഗോളും കുറിച്ചു. കളിയുടെ 89-ാം മിനിറ്റിൽ നികോ വില്യംസ് കൂടി ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ സ്പെയിൻ 4-1 ന്റെ ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
ചെക്ക് പടയെ മെരുക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ആന്റണി ഗോർഡൻ, ഹാരി കെയ്ൻ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ (ചെക്യ) പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. ഇതോടെ നേഷൻസ് ലീഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് 3-ൽ ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
Job done in Czechia 🫡— England (@England) September 29, 2026
Three #NationsLeague points for our #ThreeLions 🤝 pic.twitter.com/yG5Vb5jocG
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ചെക്ക് താരം പാവൽ സുൽക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് കളിയിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ട്രെന്റ് അലക്സാണ്ടർ അർനോൾഡിന്റെ മികച്ചൊരു ക്രോസിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ആന്റണി ഗോർഡൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ ടീമിന്റെ രണ്ടാം ഗോളും വിജയവും ഉറപ്പിച്ചു. തോമസ് ടുഹെൽ പരിശീലകനായ ശേഷമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രധാന വിജയങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
Tuesday's #NationsLeague results 👇 pic.twitter.com/EQ0HZbLaNi— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 29, 2026
മറ്റ് മത്സരങ്ങൾ:
- സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് ജയം: സ്കോട്ട്ലൻഡ് പുതിയ പരിശീലകൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പൊകോഗ്നോളിയുടെ കീഴിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ ഹോം മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോട് 3-0 ന് പരാജയപ്പെട്ടു. റിക്കാർഡോ റോഡ്രിഗസ്, നിക്കോ എൽവേദി, സെകി അംദൗനി എന്നിവരാണ് സ്വിസ് പടയ്ക്കായി ഗോളുകൾ നേടിയത്.
- സ്ലോവേനിയ, സ്ലൊവാക്യ വിജയങ്ങൾ: നോർത്ത് മാസിഡോണിയയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്ലോവേനിയ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാമതെത്തി. കസാക്കിസ്ഥാനെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്ലൊവാക്യയും വിജയം കണ്ടു. ലീഗ് സിയിൽ അൽബേനിയയും ഐസ്ലൻഡും (രണ്ട് ടീമുകളും 3-0 ന് യഥാക്രമം സാൻ മരീനോ, ലക്സംബർഗ് ടീമുകളെ) വിജയം നേടി.
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