ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില് വമ്പന്മാര് നേര്ക്കുനേര്; പിഎസ്ജി - ബാഴ്സ, റയലിന് ആഴ്സണല്; മത്സരചിത്രം തെളിഞ്ഞു
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 8 ന് തുടക്കം; ഫൈനൽ 2027 ജൂൺ 5ന് മാഡ്രിഡിൽ.
Published : August 28, 2026 at 4:25 PM IST
മൊണാക്കോ: യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ രാജാക്കന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2026-27 സീസണിന്റെ ലീഗ് ഘട്ട നറുക്കെടുപ്പിൽ ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന വമ്പൻ മത്സരങ്ങൾക്ക് കളമൊരുങ്ങി. മൊണാക്കോയിലെ ഗ്രിമാൽഡി ഫോറത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് 36 ടീമുകളുടെയും എതിരാളികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പരമ്പരാഗത ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിന് പകരം യുവേഫ വിപുലീകരിച്ച പുതിയ ലീഗ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ സീസണാണിത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ആഴ്സണലിനെ തോൽപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം കിരീടം നേടിയ പി.എസ്.ജിക്ക് ഇത്തവണ കടുത്ത മത്സരങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
പി.എസ്.ജിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി; റയലിന് മുന്നിൽ ആഴ്സണല്
ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായ പി.എസ്.ജി ഹോം മത്സരങ്ങളിൽ ബാഴ്സലോണയെയും റോമയെയും നേരിടുമ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ആസ്റ്റൺ വില്ല എന്നിവരുമായി അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ പോരാടും. ഇതേസമയം, വീണ്ടും റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ ജോസെ മൗറീഞ്ഞോയ്ക്ക് തന്റെ മുൻ ക്ലബ്ബായ ഇന്റര് മിലാനെതിരെയും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് ആഴ്സണലിനെതിരെയും കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ആഴ്സണൽ, റോമ, ഷാക്തർ ഡൊണെസ്സ് എന്നിവരുടെ മൈതാനങ്ങളിലാണ് റയലിന്റെ എവേ മത്സരങ്ങൾ.
✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/OKyCVzJAJR— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026
ബയേണും യുണൈറ്റഡും വീണ്ടും നേർക്കുനേർ
പഴയ വൈരികളായ ബയേൺ മ്യൂണിക്കും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. യുണൈറ്റഡിന്റെ തട്ടകമായ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിലാണ് ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുക. കൂടാതെ യുണൈറ്റഡ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെയും ലിസ്ബണിനെയും എവേ മത്സരങ്ങളിൽ നേരിടും. ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ആസ്റ്റൺ വില്ല എന്നിവരുമായി ഹോം മത്സരങ്ങളും പി.എസ്.ജിയുമായി എവേ മത്സരവുമുണ്ട്. ലിവർപൂളിന് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്, ഇന്റര് മിലാൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന എതിരാളികൾ.
പുതിയ ടൂർണമെന്റ് ഘടനയും പ്രധാന തീയതികളും
ഇത്തവണ 36 ടീമുകളും ഒരൊറ്റ ലീഗ് ടേബിളിലാണ് മത്സരിക്കുക. ഓരോ ടീമും എട്ട് വ്യത്യസ്ത എതിരാളികളുമായി നാല് ഹോം മത്സരങ്ങളും നാല് എവേ മത്സരങ്ങളും കളിക്കും. പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ 8 സ്ഥാനക്കാർ നേരിട്ട് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. 9 മുതൽ 24 വരെയുള്ള സ്ഥാനക്കാർ നോക്കൗട്ട് പ്ലേ-ഓഫ് കളിക്കണം.
Paris vs Barcelona 🤤#UCLdraw pic.twitter.com/U0QpkJJDDS— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2026
ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ 2026 സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ആരംഭിക്കും. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ 2027 ജനുവരി 27-ന് നടക്കും. ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടം 2027 ജൂൺ 5-ന് മാഡ്രിഡിലെ മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അരങ്ങേറുക.
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