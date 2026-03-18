സിറ്റിയെ വീഴ്ത്തി റയൽ മാഡ്രിഡ്; വമ്പൻ ജയവുമായി പി.എസ്.ജിയും ആഴ്‌സണലും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ

യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: റയൽ, പി.എസ്.ജി, ആഴ്‌സണൽ, സ്പോർട്ടിങ് ടീമുകൾ ക്വാർട്ടറിൽ

Published : March 18, 2026 at 2:30 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കരുത്തരായ റയൽ മാഡ്രിഡും പാരീസ് സെന്‍റ് ജെർമെയ്‌നും (പി.എസ്.ജി) ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബുകളായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെയും ചെൽസിയെയും തകർത്താണ് ഇരുവരും മുന്നേറിയത്. മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ബയർ ലെവർകൂസനെ മറികടന്ന് ആഴ്‌സണലും, ബോഡോ/ഗ്ലിംറ്റിനെതിരെ അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി സ്പോർട്ടിങ് സി.പിയും അവസാന എട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചു.

സിറ്റിയെ വീഴ്ത്തി റയൽ

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സീസണിലും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി റയൽ മാഡ്രിഡ് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തുടർന്നു. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്‍റെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് റയലിന് തുണയായത്. ആദ്യ പാദത്തിൽ 3-0ന് പിന്നിലായിരുന്ന സിറ്റി, രണ്ടാം പാദത്തിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ 20-ാം മിനുറ്റിൽ ബെർണാഡോ സിൽവ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതും റയലിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയും സിറ്റിയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. 41-ാം മിനുറ്റിൽ എർലിംഗ് ഹാലണ്ടിലൂടെ സിറ്റി സമനില പിടിച്ചെങ്കിലും, മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ നേടിയ ഗോൾ റയലിന് 2-1 വിജയം സമ്മാനിച്ചു.

ചെൽസിയെ തകർത്ത് പി.എസ്.ജി

ലണ്ടനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെൽസിയെ തകർത്തെറിഞ്ഞാണ് പി.എസ്.ജി ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്. ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 8-2 എന്ന വമ്പൻ അഗ്രിഗേറ്റ് സ്കോറിനാണ് പി.എസ്.ജിയുടെ വിജയം. ഖ്വിച്ച ക്വാററ്റ്‌സ്‌ഖേലിയ, ബ്രാഡ്‌ലി ബാർക്കോള, സെനി മയൂലു എന്നിവർ പി.എസ്.ജിക്കായി ഗോളുകൾ നേടി. ക്വാർട്ടറിൽ ലിവർപൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗലാറ്റസറേ ആയിരിക്കും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പി.എസ്.ജിയുടെ എതിരാളികൾ.

ആഴ്‌സണലിന്‍റെ മുന്നേറ്റം

എബെറെച്ചി എസെയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്‍റെ കരുത്തിൽ ലെവർകൂസനെ മറികടന്ന് ആഴ്‌സണൽ ക്വാർട്ടറിലെത്തി. ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 3-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഗണ്ണേഴ്‌സിന്‍റെ വിജയം. മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആഴ്‌സണൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും ലെവർകൂസൻ ഗോൾകീപ്പർ ജാനിസ് ബ്ലാസ്‌വിച്ചിന്‍റെ മികച്ച സേവുകൾ ഗോളുകൾ തടഞ്ഞു. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് എസെ നേടിയ ഗോളും തുടർന്ന് ഡെക്ലാൻ റൈസ് നേടിയ രണ്ടാം ഗോളും ആഴ്‌സണലിന്‍റെ ജയം ഉറപ്പിച്ചു.

സ്പോർട്ടിങ്ങിന്‍റെ മിന്നും തിരിച്ചുവരവ്

ആദ്യ പാദത്തിൽ നോർവീജിയൻ ക്ലബ്ബായ ബോഡോ/ഗ്ലിംറ്റിനോട് 3-0ന് പരാജയപ്പെട്ട സ്പോർട്ടിങ് സി.പി, രണ്ടാം പാദത്തിൽ അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടവീര്യമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഗോൺസാലോ ഇനാസിയോ, പെഡ്രോ ഗോൺസാൽവസ്, ലൂയിസ് സുവാരസ് എന്നിവർ നേടിയ ഗോളുകളിലൂടെ മത്സരം എക്‌സ്‌ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടു. അവിടെ മാക്സിമിലിയാനോ അരൗജോ, റാഫേൽ നെൽ എന്നിവർ കൂടി ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ 5-0 (അഗ്രിഗേറ്റ് 5-3) എന്ന സ്കോറിന് സ്പോർട്ടിങ് വിജയിച്ചു. 1982/83 സീസണിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് സ്പോർട്ടിങ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്.

