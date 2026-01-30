ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നോക്കൗട്ട്, പ്ലേഓഫ് നറുക്കെടുപ്പ്: യോഗ്യത നേടിയ ടീമുകൾ, ഒറ്റ ക്ലിക്കില് പൂര്ണ വിവരങ്ങള് ഇതാ
ലീഗ് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് മികച്ച എട്ടുടീമുകള് നേരിട്ട് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് മുന്നേറി.
Published : January 30, 2026 at 1:33 PM IST
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ആവേശകരമായ ലീഗ് ഘട്ടം പൂർത്തിയായപ്പോള് നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടുകൾക്ക് കളമൊരുങ്ങി. 2025 സെപ്തംബര് മുതല് ജനുവരി വരെ 36 ടീമുകൾ പോരാടിയ ലീഗ് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് മികച്ച എട്ടുടീമുകള് നേരിട്ട് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. ഇനി ഒമ്പത് മുതല് 24 വരെയുള്ള ടീമുകള്ക്ക് പ്രീ ക്വാര്ട്ടറിലെത്താന് പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കണം. ഈ 16 ടീമുകൾ ഇനി രണ്ട് പാദങ്ങളുള്ള പ്ലേ-ഓഫ് മത്സരങ്ങളിൽ നേർക്കുനേർ വരും.
നോക്കൗട്ട് ഘട്ട പ്ലേ ഓഫുകളിൽ ടീമുകൾക്ക് അതേ ദേശീയ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ടീമിനെ നേരിടാം. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ എതിരാളികളെയും ക്ലബ്ബുകൾക്ക് നേരിടാം. ലീഗ് പട്ടികയിൽ 24 പോയിന്റുമായി ആഴ്സണല് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. 21 പോയിന്റുമായി ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് രണ്ടാമതും 18 പോയിന്റുമായി ലിവർപൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നു.
അവസാന 16ലേക്ക് നേരിട്ടു യോഗ്യത നേടിയ എട്ടു ടീമുകള്
ആഴ്സണല്, ലിവർപൂൾ, ടോട്ടൻഹാം, ചെൽസി, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്, ബാഴ്സലോണ, സ്പോർട്ടിങ് സിപി
പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കുന്നവര്
റയൽ മഡ്രീഡ്, ഇന്റര് മിലാൻ, പി.എസ്.ജി, ന്യൂകാസിൽ, യുവന്റസ്, അത്ലറ്റിക്കോ, അറ്റ്ലാന്റ, ലെവർക്യൂസൻ, ഡോർട്ട്മുണ്ട്, ഒളിമ്പ്യാക്കോസ്, ക്ലബ് ബ്രൂഷ്, ഗലത്സരെ, മൊണാകോ, ഖരബാഗ്, ബോഡോ ഗ്ലിംറ്റ്, ബെനഫിക്ക.
പ്ലേ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റുകൾ
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒരേ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടീമുകൾ ഇതര ടീമുകളുമായി കളിക്കുന്ന പ്ലേഓഫ് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഇതാ-
- അറ്റലാൻ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബയർ ലെവർകുസെൻ vs ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിംപിയാക്കോസ്
- റയൽ മാഡ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റര് മിലാൻ vs ബോഡോ/ഗ്ലിംറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഫിക്ക
- പിഎസ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂകാസില് vs മൊണാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറാബാഗ് എഫ്കെ
- യുവൻ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് vs ക്ലബ് ബ്രൂഗെ അല്ലെങ്കിൽ ഗലാരാസറേ
യുസിഎൽ 2025-26 നോക്കൗട്ട് ഷെഡ്യൂൾ
- റൗണ്ട് ഓഫ് 16/ക്വാർട്ടർഫൈനൽ/സെമിഫൈനൽ ഡ്രോ: ഫെബ്രുവരി 27
- റൗണ്ട് ഓഫ് 16: മാർച്ച് 10-11, മാർച്ച് 17-18
- ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: ഏപ്രിൽ 7-8, ഏപ്രിൽ 14-15
- സെമിഫൈനൽ: ഏപ്രിൽ 28-29, മെയ് 5-6
- ഫൈനൽ: മെയ് 30 (ബുഡാപെസ്റ്റ്)
തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം
ടെലികാസ്റ്റും യുസിഎല്ലിന്റെ നോക്കൗട്ട് നറുക്കെടുപ്പ് സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച (ജനുവരി 30) വൈകുന്നേരം 4:30 മുതൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. സോണി എൽഐവി ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമാണ്.
