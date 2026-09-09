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ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ഗ്വിരാസിയുടെ ഇരട്ട ഗോളില്‍ ഡോർട്ട്മുണ്ടിന് ജയം; റയലിനും സിറ്റിക്കും വിജയത്തുടക്കം

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ഗ്വിരാസിയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ ഡോർട്ട്മുണ്ടിന് ജയം; റയൽ മാഡ്രിഡിനും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും വിജയത്തുടക്കം.

REAL MADRID VS INTER MILAN MANCHESTER CITY VS PORTO യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി VS പോർട്ടോ
UEFA Champions League: Guirassy Double Lifts Dortmund; Winning Starts for Real Madrid and Manchester City (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 3:00 PM IST

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ബെർലിൻ: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്‍റെ പുതിയ സീസണിലെ ആദ്യ പോരാട്ടങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട്, റയൽ മാഡ്രിഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി എന്നിവർക്ക് വിജയത്തുടക്കം. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ സ്‌പാനിഷ് ക്ലബ്ബായ വിയ്യാറയലിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ജർമ്മൻ ക്ലബ്ബായ ഡോർട്ട്മുണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ സെർഹോ ഗ്വിരാസി നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് ഡോർട്ട്മുണ്ടിന് തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

എന്നാൽ, മത്സരത്തിനിടെ ഡോർട്ട്മുണ്ടിന്‍റെ യുവതാരം കോൺസ്റ്റാന്‍റിനോസ് കരെറ്റ്‌സാസ് മൈതാനത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണത് കാണികളിലും കളിക്കാരിലും വലിയ ആശങ്ക പരത്തി. ആദ്യ പകുതിയുടെ 27-ാം മിനിറ്റിൽ മറ്റ് കളിക്കാരുമായി യാതൊരു സമ്പർക്കവുമില്ലാതെയാണ് പതിനെട്ടുകാരനായ താരം വീണത്. രക്തചംക്രമണ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട താരത്തെ ഉടൻ തന്നെ സ്ട്രെച്ചറിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

കരെറ്റ്‌സാസിന് പകരം ഈതൻ നൊവാനേരി കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെയാണ് ഡോർട്ട്മുണ്ട് ആക്രമണത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടിയത്. 53-ാം മിനിറ്റിൽ വിയ്യാറയൽ താരം റെനാറ്റോ വെയ്ഗയുടെ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെ ഡോർട്ട്മുണ്ട് ആദ്യ ലീഡ് എടുത്തു. എന്നാൽ 66-ാം മിനിറ്റിൽ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പന്ത് മനോഹരമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ വലയിലാക്കി സാന്‍റിയാഗോ മൗറീന്യോ വിയ്യാറയലിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു.

തുടർന്ന് തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഡോർട്ട്മുണ്ട് കളി വീണ്ടെടുത്തു. 80-ാം മിനിറ്റിൽ ഫാബിയോ സിൽവയുടെ പാസിൽ നിന്ന് ഗ്വിരാസി ടീമിന്‍റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. തൊട്ടുപിന്നാലെ 85-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഗ്വിരാസി ഡോർട്ട്മുണ്ടിന്‍റെ ലീഡ് 3-1 ആക്കി ഉയർത്തി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ വിയ്യാറയൽ ഒരു ഗോൾ കൂടി മടക്കിയെങ്കിലും (3-2) ഡോർട്ട്മുണ്ട് വിജയം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി.

ഇന്‍ററിനെ തകർത്ത് റയൽ; ഹാലണ്ട് കരുത്തിൽ സിറ്റി

മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ഭീമന്മാരായ റയൽ മാഡ്രിഡും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ജയം സ്വന്തമാക്കി. മിലാന്‍റെ പ്രതിരോധ പിഴവുകൾ മുതലെടുത്ത റയൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർഡെ എന്നിവർ റയലിനായി സ്കോർ ചെയ്തപ്പോൾ, ഇന്‍ററിന്‍റെ ആശ്വാസ ഗോൾ കാർലോസ് അഗസ്റ്റോ നേടി.

പോർട്ടോയുടെ തട്ടകത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വിജയിച്ചുകയറിയത്. സൂപ്പർ സ്‌ട്രൈക്കർ എർലിംഗ് ഹാലണ്ട് രണ്ടാം പകുതിയിൽ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് സിറ്റിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം നേടിക്കൊടുത്തത്. 47, 90+ മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഹാലണ്ടിന്‍റെ ഗോളുകൾ.

മറ്റു പ്രധാന മത്സര ഫലങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:

  • റിയൽ ബെറ്റിസ് (3) - ലില്ലി (2): വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ലില്ലിയെ റിയൽ ബെറ്റിസ് അട്ടിമറിച്ചു. മത്സരത്തിനിടെ ലില്ലി താരം ഈതൻ എംബാപ്പെ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി.
  • ആസ്റ്റൺ വില്ല (3) - ക്ലബ്ബ് ബ്രൂഗെ (2): ജോൺ മക്ഗിൻ, എമിലിയാനോ ബ്യൂണ്ടിയ, നിക്കോളാസ് ജാക്സൺ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ല ബെൽജിയൻ മണ്ണിൽ വിജയം നേടി.
  • എഇകെ ഏഥൻസ് (1) - ലാസ്‌ക് (0): ആദ്യ പകുതിയിൽ റാസ്‌വാൻ മരിൻ നേടിയ തകർപ്പൻ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളിലാണ് ഏഥൻസ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.

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TAGGED:

REAL MADRID VS INTER MILAN
MANCHESTER CITY VS PORTO
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി VS പോർട്ടോ
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