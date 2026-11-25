അവസാന നിമിഷത്തെ ഗോളിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് സിറ്റി; ലീഡ് കൈവിട്ട് ആഴ്സണൽ, വില്ലയ്ക്ക് വീണ്ടും അടിതെറ്റി
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ആഴ്സണലിനും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും സമനില; ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്ക് തോൽവി.
Published : November 25, 2026 at 11:00 AM IST
ലണ്ടൻ: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വമ്പന്മാർക്ക് നിരാശാജനകമായ രാത്രി. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സുവർണ്ണാവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആഴ്സണലും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയപ്പോൾ, ആസ്റ്റൺ വില്ല തുർക്കിഷ് കരുത്തരായ ഗലാറ്റസരായോട് തോൽവി വഴങ്ങി. ആദ്യ പകുതിയിൽ നേടിയ ലീഡ് കൈവിട്ടതാണ് ആഴ്സണലിന് തിരിച്ചടിയായതെങ്കിൽ, സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ രണ്ട് തവണ പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം അവസാന നിമിഷത്തെ ഗോളിലാണ് സിറ്റി തോൽവി ഒഴിവാക്കിയത്. തുടർച്ചയായ ആറാം മത്സരത്തിലും ജയമില്ലാതെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നത് ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു.
ആഴ്സണലിനെ തളച്ച് ഡോർട്ട്മുണ്ട്
ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടിനെതിരെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നേടിയ ലീഡ് നിലനിർത്താനാവാതെ ആഴ്സണൽ 1-1 സമനില വഴങ്ങി. ന്യൂകാസിലിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ആറ് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് പരിശീലകൻ മിക്കൽ അർട്ടേറ്റ ടീമിനെ ഇറക്കിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ വിക്ടർ ഗ്യോകെറസ് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഷോട്ടിലൂടെ ആഴ്സണലിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു.
The points are shared in north London. Watch the highlights from our Champions League MD5 📺— Arsenal (@Arsenal) November 24, 2026
ലീഡ് ഉയർത്താൻ ക്രിസ്റ്റോസ് സോളിസ്, നോണി മഡ്യൂക്കെ, ഡെക്ലാൻ റൈസ് എന്നിവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും മുതലാക്കാനായില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ഡോർട്ട്മുണ്ട് 55-ാം മിനിറ്റിൽ മാക്സിമിലിയൻ ബെയറിലൂടെ സമനില പിടിച്ചു. പിന്നാലെ ജോബ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഓഫ്സൈഡ് വിധിച്ചത് ആഴ്സണലിന് ആശ്വാസമായി. അവസാന നിമിഷം ഗ്യോകെറസിന്റെ ഹെഡ്ഡർ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയതോടെ ആഴ്സണൽ സമനിലയിൽ കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 11 പോയിന്റുമായി ആഴ്സണൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും, 10 പോയിന്റുമായി ഡോർട്ട്മുണ്ട് ഏഴാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
Karşılaşmanın en güzel sarı kırmızı karesini @1905gsyiad’ın katkılarıyla seçiyoruz. 💛❤️ Sizce hangisi? 🤔 #GSvAVL #UCL https://t.co/blPdUYj6JU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 24, 2026
ഡെനിസ് ഗുല്ലിന്റെ ഗോളിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ വീഴ്ത്തി ഗലാറ്റസരെ
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ മോശം ഫോം തുടരുന്നു. ഗലാറ്റസരെയുടെ തട്ടകത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് (1-0) ഉനായ് എമെറിയുടെ സംഘം പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ എല്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലുമായി വില്ലയുടെ വിജയമില്ലാത്ത മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറായി ഉയർന്നു.
പരിക്കേറ്റ സൂപ്പർ താരം വിക്ടർ ഒസിംഹെൻ ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ ഗലാറ്റസരായ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയാണ് വില്ല കളിച്ചത്. ടൈറോൺ മിംഗ്സും വിക്ടർ ലിൻഡലോഫും ചേർന്ന് ആതിഥേയരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി. എന്നാൽ 79-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച കോർണർ കിക്ക് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ വില്ലയ്ക്ക് പിഴച്ചതോടെ, മനോഹരമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഡെനിസ് ഗുൽ ഗലാറ്റസരായ്ക്ക് നിർണ്ണായക വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
നാപ്പോളിക്കെതിരെ തോൽവി ഒഴിവാക്കി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി
ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ നാപ്പോളിക്കെതിരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി 2-2 സമനിലയുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. രണ്ട് തവണ പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് എൻസോ മരെസ്കയുടെ ടീം സമനില പിടിച്ചത്. 86-ാം മിനിറ്റിൽ റയാൻ ചെർക്കി നേടിയ ഗോളാണ് സിറ്റിയെ തോൽവിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയത്.
ആദ്യ പകുതിയിൽ മുൻ സിറ്റി താരം കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാപ്പോളി മികച്ച നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ ജിയാൻലൂയിജി ഡൊണ്ണാരുമ്മയുടെ മികവ് സിറ്റിയെ കാത്തു. എന്നാൽ 55-ാം മിനിറ്റിൽ റാസ്മസ് ഹോയ്ലുണ്ട് നാപ്പോളിയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. 66-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി എത്തിയ ജെറമി ഡോക്കുവിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് അയൂബ് ബൗഅദ്ദി സിറ്റിക്കായി തന്റെ കന്നി ഗോൾ നേടി സമനില പിടിച്ചു.
A draw in the #UCL 🤝 🧡 2-2 ⚫️ https://t.co/lB9VLuE36G— Manchester City (@ManCity) November 24, 2026
പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലിയോനാർഡോ സ്പിനാസോളയുടെ ക്രോസിൽ നിന്ന് നോവ ലാങ് ഉജ്ജ്വലമായൊരു വോളിയിലൂടെ നാപ്പോളിക്ക് വീണ്ടും ലീഡ് നൽകി. ജോസ്കോ ഗ്വാർഡിയോളിന്റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങിയത് സിറ്റിക്ക് നിരാശയായെങ്കിലും, കളി തീരാൻ നാല് മിനിറ്റ് ബാക്കിനിൽക്കെ ചെർക്കി സിറ്റിയുടെ രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു. അവസാന ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ജയം മാത്രമുള്ള സിറ്റിക്ക് ഈ സമനില ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
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