ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ പെനാൽറ്റി നാടകം; ആഴ്‌സണലിനെ തളച്ച് അത്ലറ്റിക്കോ!

മാഡ്രിഡിൽ പെനാൽറ്റിപ്പൂരം, ആഴ്‌സണല്‍ vs അത്ലറ്റിക്കോ ആവേശപ്പോരാട്ടം സമനിലയിൽ.

UCL SEMI FINAL 2026 HIGHLIGHTS
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 9:52 AM IST

മാഡ്രിഡ്: ആവേശകരമായ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനലിന്‍റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡും ആഴ്‌സണലും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പെനാൽറ്റി തീരുമാനങ്ങളാണ് കളിയുടെ ഗതി നിശ്ചയിച്ചത്. അവസാന നിമിഷം റെഫറി ഒരു പെനാൽറ്റി തീരുമാനം പിൻവലിച്ചത് ആഴ്‌സണലിന് വിജയ ഗോൾ നേടാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമാക്കി.

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരു ടീമുകളും അതിവേഗ ഫുട്ബോളാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ജൂലിയൻ അൽവാരസും നോനി മഡുയേക്കും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സുവർണ്ണ അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കി. കൃത്യമായ പാസിംഗിലൂടെ അത്ലറ്റിക്കോയും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ ആഴ്‌സണലും നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ വിക്ടർ ഗ്യുക്കറസിനെ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഡേവിഡ് ഹാൻകോ ഫൗൾ ചെയ്‌തതിന് ആഴ്‌സണലിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത ഗ്യുക്കറസ് പന്ത് അനായാസം വലയിലെത്തിച്ച് ആഴ്‌സണലിന് ആദ്യ പകുതിയിൽ മുൻതൂക്കം നൽകി.

തിരിച്ചടിച്ച് അത്ലറ്റിക്കോ; മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് അൽവാരസ്

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആഴ്‌സണലിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി അത്ലറ്റിക്കോ തിരിച്ചുവന്നു. 56-ാം മിനിറ്റിൽ ആഴ്‌സണൽ താരം ബെൻ വൈറ്റിന്‍റെ ഹാൻഡ് ബോളിന് വിഎആർ (VAR) പരിശോധനയിലൂടെ റെഫറി പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചു. ജൂലിയൻ അൽവാരസ് പന്ത് അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതോടെ സ്കോർ നില തുല്യമായി (1-1).

ഈ ഗോളോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ അൽവാരസ് ഒരു വമ്പൻ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. വെറും 41 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 25 ഗോളുകൾ തികച്ച അൽവാരസ്, ഈ നാഴികക്കല്ലിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ താരമെന്ന ലയണൽ മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു. 42 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മെസ്സി 25 ഗോളുകൾ തികച്ചിരുന്നത്.

നാടകീയമായ അവസാന നിമിഷങ്ങളും വിഎആർ തീരുമാനവും

സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ഗ്രീസ്‌മാന്‍ എടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചത് അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാടകം അരങ്ങേറിയത്. എബെറെച്ചി എസെയെ ഹാൻകോ വീഴ്ത്തിയതിന് റെഫറി ആദ്യം പെനാൽറ്റി വിധിച്ചെങ്കിലും വിഎആർ മോണിറ്റർ പരിശോധിച്ച ശേഷം ആ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു. ഇത് ആഴ്‌സണൽ നിരയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.

കണക്കുകളിൽ അത്ലറ്റിക്കോയുടെ കരുത്ത്

ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബുകളോട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നോക്കൗട്ടിൽ തോൽക്കാത്ത ചരിത്രം അത്ലറ്റിക്കോ ഇതോടെ നിലനിർത്തി. മത്സരത്തിൽ 18 ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്ത അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ആഴ്‌സണൽ ഗോളി ഡേവിഡ് റായയുടെ സേവുകൾ അവർക്ക് തടസ്സമായി. രണ്ടാം പാദ മത്സരം ലണ്ടനിലെ എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകൾക്കും തുല്യ സാധ്യതയാണുള്ളത്.

