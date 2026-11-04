യൂറോപ്പിൽ ബാഴ്സയ്ക്കും പിഎസ്ജിക്കും മിന്നും ജയം; വില്ലയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് അന്ത്യം
ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് ബാഴ്സലോണ; വിയ്യാറയലിനെ തകർത്ത് പിഎസ്ജി.
Published : November 4, 2026 at 9:24 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് ബാഴ്സലോണ. ക്യാമ്പ് നൗവിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ബാഴ്സ വില്ലയെ തകർത്തത്. യുവതാരം ലാമിൻ യമാലും ബ്രസീലിയൻ താരം റാഫീന്യയും തകര്പ്പന് പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബാഴ്സലോണ ലീഡെടുത്തിരുന്നു. ആസ്റ്റൺ വില്ല മിഡ്ഫീൽഡർ ജോവോ ഗോമസിന്റെ പ്രതിരോധ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ലാമിൻ യമാൽ, ഗോൾകീപ്പർ സിയോൺ സുസുക്കിയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു (1-0). ഈ ഗോളോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന കൗമാരതാരമെന്ന കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ റെക്കോർഡ് യമാൽ (14 ഗോളുകൾ) മറികടന്നു.
ആദ്യ പകുതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ വില്ല കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബാഴ്സ പ്രതിരോധവും ഗോൾകീപ്പർ ജോവാൻ ഗാർസിയയും ഉറച്ചുനിന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ബാഴ്സ 52-ാം മിനിറ്റിൽ ലീഡ് ഉയർത്തി. റാഫീന്യ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ലോ ഷോട്ട് വില്ല താരം പോ ടോറസിന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി ദിശമാറി വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു (2-0).
Goals for Raphinha and Lamine Yamal ⚽ #UCL https://t.co/yjK629rapi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2026
64-ാം മിനിറ്റിൽ റാഫീന്യ ടീമിന്റെ വിജയമുറപ്പിച്ച മൂന്നാം ഗോളും നേടി. ജോവോ കാൻസെലോ ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് നൽകിയ മികച്ച ക്രോസ് റാഫീന്യ കൃത്യമായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു (3-0). ഈ സീസണിൽ കേവലം 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് റാഫീന്യ നേടുന്ന 19-ാം ഗോളാണിത്. ഈ വിജയത്തോടെ 9 പോയിന്റുമായി ബാഴ്സലോണ ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കൊപ്പം ലീഗ് ടേബിളിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തി (ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ബാഴ്സ മുന്നിലാണ്). 2025 ഏപ്രിലിന് ശേഷം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബാഴ്സലോണ വഴങ്ങുന്ന ആദ്യ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് കൂടിയാണിത്.
വിയ്യാറയലിനെ ആറു ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് പിഎസ്ജി
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബായ വിയ്യാറയലിനെ എതിരില്ലാത്ത ആറ് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പിഎസ്ജി തങ്ങളുടെ ജൈത്രയാത്ര തുടർന്നു. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ 17 മിനിറ്റിൽ തന്നെ 4 ഗോളുകൾ നേടി പിഎസ്ജി വിയ്യാറയലിനെ പൂർണ്ണമായി നിഷ്പ്രഭമാക്കി. വിയ്യാറയൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ പിഴവുകളാണ് പിഎസ്ജി ഗോളാക്കി മാറ്റിയത്. കളി ആരംഭിച്ച് 20 മിനിറ്റ് തികയും മുൻപ് തന്നെ നിരാശരായ പല വിയ്യാറയൽ ആരാധകരും സ്റ്റേഡിയം വിട്ടുപോയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
കോർണറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ജോവോ നെവെസാണ് പാരീസിന്റെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ വിയ്യാറയൽ കീപ്പർ പീറ്റർ ഗുലാച്ചിയുടെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ഡെസിറെ ദൂവേ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ സെന്നി മയൂലുവും, പിന്നാലെ ഫാബിയൻ റൂയിസും ഗോൾ നേടിയതോടെ സ്കോർ 4-0 ആയി. രണ്ടാം പകുതിയിലും ഫാബിയൻ റൂയിസ് തന്റെ മികച്ച ഫോം തുടർന്ന് വ്യക്തിഗത രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. ഒടുവിൽ 17-കാരനായ ഡേവിഡ് ബോളിയിലൂടെ പിഎസ്ജി തങ്ങളുടെ ആറാം ഗോളും തികച്ചു.
Paris score six 👏 #UCL https://t.co/AqNEJQ5NXx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2026
ഈ സീസണിൽ ബാഴ്സയ്ക്കും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കുമെതിരെ നാല് ഗോളുകൾ വീതം അടിച്ചുകൂട്ടിയ പിഎസ്ജി, യൂറോപ്പിലെ തങ്ങളുടെ അക്രമണ ഫുട്ബോളിന്റെ കരുത്ത് ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വൻ വിജയത്തോടെ 12 പോയിന്റുമായി പിഎസ്ജി ടേബിളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. നവംബർ 25-ന് റോമയ്ക്കെതിരെയാണ് പിഎസ്ജിയുടെ അടുത്ത മത്സരം.
Also Read: മത്സരത്തിനിടെ ഗോൾകീപ്പറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു; സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ താരം ഡി മിഗ്വലിനു ദാരുണാന്ത്യം