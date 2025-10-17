ടി20 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി യുഎഇ; ലോക ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിന് ടിക്കറ്റെടുത്ത 20 ടീമുകള് ഇവര്
യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് യുഎഇ ലോകകപ്പിനെത്തുന്നത്.
Published : October 17, 2025 at 11:45 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്ന അവസാന ടീമായി യുഎഇ. ഒമാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് (ഇഎപി) യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് യുഎഇ ലോക ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിന് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. യുഎഇയുടെ വിജയം ജപ്പാൻ, ഖത്തർ, സമോവ എന്നിവയുടെ മത്സര സാധ്യതകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. വിജയത്തോടെ ടേബിളില് ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇതോടെ ലോകകപ്പിനുള്ള 20-ാം ടീമായി യുഎഇ മാറുകയായിരുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ക്വാളിഫയർ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ യുഎഇ ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. 32 പന്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബൗണ്ടറികളും രണ്ട് സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 45 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്ന വാതുരു മിയാവുച്ചിയാണ് ജപ്പാനായി തിളങ്ങിയത്. യുഎഇക്ക് വേണ്ടി ഹൈദർ അലി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അർഫാൻ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ യുഎഇ വെറും 12.1 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു.
UAE lock in their place at next year's #T20WorldCup in India & Sri Lanka 🔒🇦🇪— ICC (@ICC) October 16, 2025
To know more 📲 https://t.co/RJPYa5d6ZZ pic.twitter.com/crHGViYy3O
ഓപ്പണർമാരായ അലിഷൻ ഷറഫു (46), മുഹമ്മദ് വസീം (42) എന്നിവർ ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 7.1 ഓവറിൽ 70 റൺസ് നേടി ടീമിന് ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകി. 2022 ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് യുഎഇ യോഗ്യത നേടുന്നത്. ടൂർണമെന്റിലേക്ക് മൂന്നാം തവണയാണ് യുഎഇ എത്തുന്നത്. 2014 ലും 2022 ലും അവർ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായി, പക്ഷേ ഇത്തവണ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഏഷ്യയില് നിന്നുള്ള എട്ടാമത്തെ ടീമായാണ് യുഎഇയെത്തുക. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാന്, ശ്രീലങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്, ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാള്, ഒമാന് എന്നിവരാണ് ഏഷ്യയില് നിന്ന് ലോകകപ്പില് കളിക്കുന്നത്. നേപ്പാളും ഒമാനും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചത്. ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറമെ, യൂറോപ്പില് നിന്ന് ഇറ്റലി, നെതര്ലാന്ഡ്, അയര്ലന്ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നീ ടീമുകളാണ് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം, ആഫ്രിക്കയില് നിന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ എന്നിവരാണ് ഇറങ്ങുക. യു.എസ്.എ, കാനഡ ടീമുകള് അമേരിക്കയില് നിന്ന് എത്തുമ്പോള് ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാന്ഡ് എന്നീ ടീമുകളാണ് ഓഷ്യാനിയയില് നിന്ന് ലോകകപ്പിന് കളത്തിലിറങ്ങും.
BREAKING: UAE EARN QUALIFICATION FOR ICC MEN'S T20 WORLD CUP 2026!— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) October 16, 2025
🇦🇪🫡
Congratulations to the men's team on their outstanding victory over Japan in Muscat today - the win has SEALED UAE's spot in next year's ICC Men's T20 World Cup 2026.
Haider Ali, Muhammad Arfan, Alishan… pic.twitter.com/FlMsFCQeDg
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് 2026: യോഗ്യത നേടിയ ടീമുകൾ
ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ബംഗ്ലാദേശ്, കാനഡ, ഇംഗ്ലണ്ട്, അയർലൻഡ്, ഇറ്റലി, നമീബിയ, നേപ്പാൾ, നെതർലാൻഡ്സ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഒമാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, യുഎഇ, യുഎസ്എ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, സിംബാബ്വെ.
