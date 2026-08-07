ദേശീയ റെക്കോർഡ് തിരുത്തി അഷ്ഫാഖ്; അണ്ടർ 20 ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ഫൈനലിൽ മലയാളി തിളക്കം
സ്വന്തം റെക്കോർഡ് തിരുത്തി മലയാളി താരം; അണ്ടർ 20 ലോക അത്ലറ്റിക്സില് ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായി അഷ്ഫാഖ്!
Published : August 7, 2026 at 5:16 PM IST
യുജീൻ (അമേരിക്ക): ലോക അണ്ടർ 20 അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുതിയ ദേശീയ റെക്കോർഡോടെ മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് അഷ്ഫാഖ് പുരുഷന്മാരുടെ 400 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ യുജീനിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് 19-കാരനായ അഷ്ഫാഖ് ചരിത്ര നേട്ടം കുറിച്ചത്. അഷ്ഫാഖിനു പുറമെ ഹൈജമ്പിൽ ബസന്തും ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി.
സ്വന്തം റെക്കോർഡ് തിരുത്തി അഷ്ഫാഖ്
400 മീറ്റർ ഹീറ്റ്സിൽ 45.81 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് രണ്ടാമതായാണ് അഷ്ഫാഖ് സെമിഫൈനൽ യോഗ്യത നേടിയത്. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന അണ്ടർ 20 ഫെഡറേഷൻ കപ്പിൽ താൻ തന്നെ സ്ഥാപിച്ച 46.05 സെക്കൻഡിന്റെ ദേശീയ റെക്കോർഡാണ് താരം തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന സെമിഫൈനൽ ഹീറ്റ്സിൽ 46.00 സെക്കൻഡിൽ മൂന്നാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് താരം ഫൈനൽ ടിക്കറ്റുറപ്പിച്ചത്. ഈ ഇനത്തിൽ മത്സരിച്ച മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം പിയൂഷ് രാജ് 47.78 സെക്കൻഡിൽ അഞ്ചാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പുറത്തായി.
🚨 ASHFAQ SHATTERS INDIA'S U20 400M NATIONAL RECORD!— nnis Sports (@nnis_sports) August 6, 2026
India's Mohd. Ashfaq smashed the Indian U20 400m national record, clocking a brilliant 45.81s to qualify for the men's 400m semifinals at the World Athletics U20 Championships 2026.
Ashfaq bettered his own national record of… pic.twitter.com/89JL2sNzaF
ഹൈജമ്പിൽ തിളങ്ങി ബസന്ത്
പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെയാണ് ബസന്ത് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 2.14 മീറ്റർ ചാടിയ ബസന്ത് ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ഓവർഓൾ റാങ്കിംഗിൽ 11-ാം സ്ഥാനത്തും ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ഫൈനലുറപ്പിച്ചത്. ആദ്യ ശ്രമങ്ങളിൽ തന്നെ 2.00 മീറ്റർ, 2.05 മീറ്റർ, 2.10 മീറ്റർ ദൂരങ്ങൾ പിന്നിട്ട താരം രണ്ടാം ശ്രമത്തിലാണ് 2.14 മീറ്റർ മറികടന്നത്. അതേസമയം, ഈ ഇനത്തിൽ മത്സരിച്ച കെ. അംബരീഷിന് 2.05 മീറ്റർ മാത്രമേ കണ്ടെത്താനായുള്ളൂ; ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിൽ 12-ാം സ്ഥാനത്തായ താരം പുറത്തായി.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം
മറ്റ് ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് കാര്യമായി തിളങ്ങാനായില്ല. വനിതകളുടെ ഡിസ്കസ് ത്രോ ഫൈനലിൽ വ്യക്തിഗത മികച്ച ദൂരമായ 53.24 മീറ്റർ കണ്ടെത്തിയ അമാനത് കംബോജ് ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. വനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ടിൽ 15.24 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ അൻഷുവിന് ഫൈനൽ കട്ട്ഓഫിന് 21 സെന്റി മീറ്റർ അകലെ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.
വനിതകളുടെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ തനു ചൗധരി (1:00.03) ഹീറ്റ്സിൽ അഞ്ചാമതായി പുറത്തായപ്പോൾ, പുരുഷന്മാരുടെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ അമിത് കുമാർ 54.01 സെക്കൻഡിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. പുരുഷന്മാരുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ ധനുഷ് രാജ് (14.71 മീറ്റർ), പി. റോഷൻ (15.20 മീറ്റർ) എന്നിവരും യോഗ്യത നേടാനാകാതെ പുറത്തായി. ഓഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ 9 വരെ അമേരിക്കയിലെ ഒറിഗോണിലാണ് ലോക അണ്ടർ 20 അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത്.
Also Read: നടപടി ഭയന്ന് അർജന്റീനയുടെ തന്ത്രപരമായ കളി; ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് പിന്തുണ, വിട്ടുകൊടുക്കാതെ യുവേഫ