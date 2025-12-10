Kerala Local Body Elections2025

മുഷ്‌താഖ് അലി ടി20 കളിപ്പിച്ചില്ല; U19 പരിശീലകനെതിരെ താരങ്ങളുടെ ആക്രമണം, 20 തുന്നലുകൾ, തോളിൽ ഒടിവ്

മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തതിലാണ് മൂന്ന് പ്രാദേശിക ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ പരിശീലകനെ തല്ലിയത്.

ഹൈദരാബാദ്: സയ്യിദ് മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫി ടി20 ടൂർണമെന്‍റിനുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് പരിശീലകനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ. പുതുച്ചേരിയിലെ ഒരു അണ്ടർ 19 പരിശീലകനെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പുതുച്ചേരി ഗ്രൗണ്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് മര്‍ദ്ദനത്തിനിരയാക്കിയത്.

ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കുന്ന മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തതിലാണ് മൂന്ന് പ്രാദേശിക ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ പരിശീലകനെ തല്ലിയത്. കൊലപാതകശ്രമമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതിനാൽ മൂവർക്കുമായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നെറ്റ്സിൽ പരിശീലന സെഷനുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പരിശീലകൻ വെങ്കിട്ടരാമൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ടൂർണമെന്‍റ് ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് കാർത്തികായൻ, അരവിന്ദ്രാജ്, സന്തോഷ് കുമാരൻ എന്നീ പ്രതികൾ പരിശീലകനെ ആക്രമിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്നുള്ള സംഘർഷത്തിൽ, മൂവരും ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി തവണ അടിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അരവിന്ദ്‍ രാജും സന്തോഷ് കുമരനും രഞ്ജി ട്രോഫി കളിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങളാണ്.

ആക്രമണം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതും അങ്ങേയറ്റം അക്രമാസക്തവുമായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എൻ‌ഡി‌ടി‌വിയോട് പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ്, മൂന്നുപേരെയും ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണത്തില്‍ പരിശീലകൻ വെങ്കിട്ടരാമന്‍റെ തോളിലും വാരിയെല്ലിലും ഒടിവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ നെറ്റിയിൽ 20 തുന്നലുകൾ ആവശ്യമായി വന്ന ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുമുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവില്‍ വെങ്കിട്ടരാമൻ ചികിത്സയിലാണ്. പോലീസ് കൊലപാതകശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. സിഎപി ഗ്രൗണ്ടിലെ സിസിടിവികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

അതേസമയം ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം പ്രാദേശിക ക്രിക്കറ്റ് ഇടങ്ങളില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. യുവതാരങ്ങൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിന്‍റേയും അച്ചടക്കമില്ലായ്‌മയുടെയും അപകടകരമായ സൂചനയായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു. പോലീസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അസോസിയേഷൻ അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സിഎപി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകളും വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് ടീമിലേക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള താരങ്ങളെ തിരുകിക്കയറ്റുന്നതായി നേരത്തേ പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകാരണം പുതുച്ചേരിക്കാരായ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്തതും പ്രതിഷേധം ഉയരാൻ കാരണമായി. ഒരു പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന അക്രമാസക്തമായ ആക്രമണം മാനേജ്‌മെന്‍റ് പരിശീലന വേദികളിലെ സുരക്ഷ, സംസ്ഥാനതല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങളും ഉയർത്തി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

