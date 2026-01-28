സൂപ്പര് സിക്സില് സൂപ്പറായി ഇന്ത്യ; മിന്നിച്ച് കുണ്ഡുവും വൈഭവും, സിംബാബ്വെയ്ക്ക് ദയനീയ പരാജയം
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 50 ഓവറില് 352 റണ്സ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം മറികടക്കാൻ സിംബാബ്വെയെയ്ക്കായില്ല. അഭിഗ്യാൻ കുണ്ടവിൻ്റെ മികച്ച ഫോമും, മൽഹോത്രയുടെ ജാഗ്രതയോടെയുള്ളതും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ളതുമായ 109 റൺസും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി.
ബുലാവായോ: അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പര് സിക്സില് ആയുഷ് മാത്രെയുടെ യുവ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും ജയം. തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായ മത്സരത്തില് ആതിഥേയരായ സിംബാബ്വെയെ 204 റണ്സിനാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തത്. വിഹാന് മല്ഹോത്രയുടെ 109 എന്ന അപരാജിത സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 50 ഓവറില് 352 റണ്സ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം മറികടക്കാൻ സിംബാബ്വെയെയ്ക്കായില്ല.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ യുഎസ്എ, ബംഗ്ലാദേശ്, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. അഭിഗ്യാൻ കുണ്ടവിൻ്റെ മികച്ച ഫോമും, മൽഹോത്രയുടെ ജാഗ്രതയോടെയുള്ളതും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ളതുമായ 109 റൺസും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി. കുണ്ടു 61 റൺസ് നേടി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം തികച്ചും സിംബാബ്വെ ബൗളർമാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബൗളിംഗ് ജോഡികളായ അംബരീഷിൻ്റെയും ഹെനിൽ പട്ടേലിൻ്റെയും ബൗളിങ് സിംബാബ്വെ ബാറ്റർമാരെ പൂർണമായും പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
സിംബാബ്വെ 37.4 ഓവറിൽ 148 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി ദയനീയ പരാജയം കാഴ്ച വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സിക്സ് പ്രചാരണത്തിന് മികച്ച തുടക്കമാണ്. ആറ് പോയിൻ്റുകളാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ. സൂപ്പർ സിക്സിലെ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിൽ ഒന്നാമതാണ് ഇന്ത്യ. നേരത്തെ യോഗ്യത നേടിയ മറ്റ് ടീമുകളായ ന്യൂസിലൻഡിനെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ സൂപ്പർ സിക്സിലേക്ക് നാല് പോയിൻ്റുകൾ നേടിയിരുന്നു.
വെറും 62 പന്തിൽ ആദ്യ 100 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യം പ്രകടമായിരുന്നു. ബാറ്റിങ് പ്രതിഭ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണ് ടീമിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. 30 പന്തിൽ നിന്ന് 52 റൺസാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി നേടിയത്. നാല് ബൗണ്ടറികളും നാല് സിക്സറുകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഇന്നിങ്സാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. സിംബാബ്വെ എട്ട് ബൗളർമാരെ വരെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഇടംകൈയ്യൻമാരായ മൽഹോത്രയും കുണ്ടുവും ചേർന്ന് അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ 113 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയെ നാല് വിക്കറ്റിന് 130 എന്ന ചെറിയ സ്കോറിൽ നിന്ന് 36ആം ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 243 എന്ന മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. അതേസമയം മൽഹോത്രയുടെ ഫോമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ടീമിന് വിശ്വസനീയമായ ഒരു മധ്യനിര ബാറ്ററാണ് അദ്ദേഹം.
സ്കോർ നില: ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റിന് 352 (വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി 52, വിഹാൻ മൽഹോത്ര 109 നോട്ടൗട്ട്, അഭിഗ്യാൻ കുണ്ടു 61, പനാഷെ മസായ് 2/86, തറ്റെൻഡ ചിമുഗോറോ 3/49, സിംബരാഷെ മുഡ്സെംഗേരെസ് 3/49, സിംബരാഷെ മുഡ്സെംഗേരെസ് 3 ഓവർ 2/551) (കിയാൻ ബ്ലിഗ്നൗട്ട് 37, ലീറോയ് ചിവൗള 62; ആർഎസ് അംബ്രിഷ് 2/19, ഹെനിൽ പട്ടേൽ 1/25, ഉധവ് മോഹൻ 3/20, ആയുഷ് മാത്രെ 3/14) 204.
