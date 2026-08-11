ETV Bharat / sports

'ഇൻഫാന്‍റിനോയെ മാറ്റുന്നത് വലിയ തെറ്റ്'; ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റിനു പിന്തുണയുമായി ട്രംപ്

ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്ത് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ തുടരണമെന്ന് ട്രംപ്; മാറ്റുന്നത് വലിയ തെറ്റെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.

DONALD TRUMP, GIANNI INFANTINO
DONALD TRUMP, GIANNI INFANTINO (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിംഗ്ടൺ: ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോയെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലോക ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ തെറ്റായിരിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ എതിർപ്പ് ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തിന് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ തന്‍റെ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇൻഫാന്‍റിനോയെ പ്രശംസിച്ചത്.

ഏറ്റവും വിജയകരമായ ലോകകപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആളാണ് ഇൻഫാന്‍റിനോയെന്ന് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. 'ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോയെ മാറ്റാൻ ഫിഫ ആലോചിച്ചാൽ പോലും അത് വലിയൊരു തെറ്റായിരിക്കും. മുൻകാലങ്ങളേക്കാൾ നാലിരട്ടി വിജയകരമായ ഒരു ലോകകപ്പിനാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയത്. അദ്ദേഹം പദവിയിലില്ലെങ്കിൽ ഫിഫയ്ക്ക് ഇനി ഇത്രയും വിജയവും ലാഭവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല,' ട്രംപ് കുറിച്ചു.

GIANNI INFANTINO, DONALD TRUMP
GIANNI INFANTINO, DONALD TRUMP (getty)

എതിർപ്പുമായി യുവേഫയും എഎഫ്‌സിയും

അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ കൂട്ടായ്‌മകളില്‍ നിന്ന് ഇൻഫാന്‍റിനോ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സമയത്താണ് ട്രംപിന്‍റെ ഈ ഇടപെടൽ. യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ യുവേഫ, ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ, കോൺകാകാഫ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി ഇൻഫാന്‍റിനോയ്‌ക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പിന്‍റെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ വിവാദ നീക്കം വിശ്വാസവഞ്ചനയാണെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇൻഫാന്‍റിനോ രാജിവെക്കണമെന്ന് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മൂന്ന് കോൺഫെഡറേഷനുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

4.2 ബില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ വിവാദ പദ്ധതി

ലോകകപ്പിന്‍റെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങളുടെ 20 ശതമാനം സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിറ്റ് 4.2 ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിക്കാനായിരുന്നു ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ പദ്ധതി. എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെതിരെ കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത്തരം വാണിജ്യ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഫിഫ ടൂർണമെന്‍റുകള്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന ഭീഷണി വരെ യുവേഫയും മറ്റ് സംഘടനകളും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച മൊറോക്കോയിൽ നടന്ന ഫിഫയുടെ അടിയന്തര യോഗത്തെയും ഇവർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

ലോക ഫുട്ബോളിലെ ചേരിതിരിവ്

അതേസമയം, ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്‍റെ പിന്തുണയുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ തങ്ങളുടെ 54 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മെക്‌സിക്കോയും അർജന്‍റീന, പാരാഗ്വേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമാണ്. നിലവിൽ ഫിഫയിലെ 211 അംഗ അസോസിയേഷനുകളിൽ എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങൾ ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനാണ് കളം ഒരുങ്ങുന്നത്.

Also Read: സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും നേരെ വധഭീഷണി; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

TAGGED:

FIFA 2026
GIANNI INFANTINO NEWS
DONALD TRUMP FIFA
ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ
DONALD TRUMP BACKS GIANNI INFANTINO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.