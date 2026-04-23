ഇറാൻ വേണ്ട, പകരം ഇറ്റലി മതി! ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്ക് സാധ്യത

ലോകകപ്പിൽ ഇറാന് പകരം ഇറ്റലിയെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ട്രംപ് പ്രതിനിധി ഫിഫയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്.

Donald trump and Gianni infantino
Donald trump and Gianni infantino (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 1:03 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജൂൺ 11ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് ഇറാനെ ഒഴിവാക്കി പകരം ഇറ്റലിയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഫിഫയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. യുഎസ് കുടിയേറ്റ നയത്തെയും ഇറാൻ യുദ്ധത്തെയും എതിർത്തതിന്‍റെ പേരിൽ മാർപ്പാപ്പ ലിയോ പതിനാലാമനെതിരെ ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടത്തിയ രൂക്ഷവിമർശനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്.

അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളോടുള്ള മാർപ്പാപ്പയുടെ വിയോജിപ്പാണ് ട്രംപിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമൻ "കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നയാളാണെന്നും വിദേശനയങ്ങളിൽ പരാജയമാണെന്നും" ട്രംപ് തന്‍റെ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' പോസ്റ്റിലൂടെ പരിഹസിച്ചു. ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ മാർപ്പാപ്പയായ പോപ്പ് ലിയോക്കെതിരെയുള്ള ട്രംപിന്‍റെ ഈ പരാമർശം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

ട്രംപിന്‍റെ പരാമർശത്തെ "അംഗീകരിക്കാനാവില്ല" എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രസ്താവനയെത്തുടർന്ന് തകർന്ന അമേരിക്ക-ഇറ്റലി ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായുള്ള നീക്കത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഇറാനെ മാറ്റി ഇറ്റലിയെ ലോകകപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്.

പൗലോ സാംപോള്ളിയുടെ വാക്കുകൾ:

യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി പൗലോ സാംപോള്ളി ഇറ്റാലിയൻ വംശജൻ കൂടിയാണ്. "ഇറാനു പകരം ഇറ്റലിയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ട്രംപിനോടും ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോയോടും നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നാല് തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ഇറ്റലിക്ക് ഇതിനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയുമുണ്ട്. അമേരിക്ക ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇറ്റലി കളിക്കുന്നത് കാണുക എന്നത് ഒരു സ്വപ്‌നമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകൾക്ക് യോഗ്യത നേടാനാവാത്ത ആദ്യ മുൻ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായി ഇറ്റലി മാറിയിരുന്നു. പ്ലേ ഓഫ് മത്സരത്തിൽ ബോസ്‌നിയ ഹെർസഗോവിനയോട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജയപ്പെട്ടാണ് അവർ പുറത്തായത്.

മറുഭാഗത്ത് ഇറാൻ തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയും ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യുദ്ധസാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മെക്സിക്കോയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഇറാൻ ഫിഫയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇറാന്‍റെ കായിക മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദുന്യാമാലി പിന്നീട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇറാന്‍റെ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി അവർ ലോകകപ്പിന് വരുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് ട്രംപ് തന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. "ഇറാൻ ദേശീയ ടീമിന് ലോകകപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്, എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെയും സുരക്ഷയെയും കരുതി അവർ വരുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," എന്നാണ് ട്രംപ് കുറിച്ചത്.

നിലവിലെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ജൂൺ 16ന് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയാണ് ഇറാന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം. ബെൽജിയം, ഈജിപ്‌ത് എന്നിവരാണ് ഇറാന്‍റെ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ. ട്രംപിന്‍റെ നിർദ്ദേശത്തോട് ഫിഫ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

TAGGED:

TRUMP FIFA IRAN ITALY
IRAN REPLACED BY ITALY
ITALY 2026 WORLD CUP WILDCARD
GIANNI INFANTINO TRUMP MEETING
FIFA WORLD CUP 2026

