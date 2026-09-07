കിരീടം നഖ്വി നൽകിയാൽ ഇന്ത്യ വാങ്ങുമോ? വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിന് മുന്നേ പുകയുന്ന വിവാദം!
ട്രോഫി തൊടാതെ മടങ്ങുമോ ഇന്ത്യൻ പെൺപട? ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ മൊഹ്സിൻ നഖ്വി എത്തുമ്പോൾ കളി മാറും!
Published : September 7, 2026 at 1:04 PM IST
ദുബായ്: വനിതാ ടി20 ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് മൊഹ്സിൻ നഖ്വി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. സെപ്റ്റംബർ 13-ന് ദുബായിൽ നടക്കുന്ന സമാപന ചടങ്ങിൽ ചാമ്പ്യന്മാർക്കുള്ള ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുന്നത് നഖ്വിയായിരിക്കുമെന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പുരുഷ ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ 5 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ കിരീടം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാനും പാക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ മൊഹ്സിൻ നഖ്വിയിൽ നിന്നും ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഒരു നിഷ്പക്ഷ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
ഈ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം വൈകുകയും, ഒടുവിൽ ഔദ്യോഗിക ട്രോഫി പോഡിയത്തിൽ വെച്ച് സ്വീകരിക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം വിജയം ആഘോഷിച്ചതും മൈതാനം വിട്ടതും. ഇത്തവണ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം കിരീടം നേടുകയാണെങ്കിൽ, നഖ്വിയിൽ നിന്ന് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പ്
നിലവിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇത്തരം ചർച്ചകളിലല്ല, മറിച്ച് കളിയിലാണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സംഘവും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എ-യിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ആധികാരികമായി വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 94 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ തായ്ലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ മന്ദാനയുടെ 64 പന്തിൽ 124 റൺസ് പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ 193 റൺസ് നേടി. ഹോങ്കോങ്ങിനെ 56 റൺസിൽ ഒതുക്കി 137 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടി20 ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിജയമാണ്. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ വെറും 55 റൺസിന് ഇന്ത്യ ഓൾഔട്ടാക്കി. ശ്രീ ചരണിയും പ്രേമ റാവത്തും 3 വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ വെറും 8.4 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
സെപ്റ്റംബർ 13-ലെ ചോദ്യം
സെമിഫൈനൽ കടന്ന് ഇന്ത്യ സെപ്റ്റംബർ 13-ന് ഫൈനൽ കിരീടം ചൂടിയാൽ, അവർ മൊഹ്സിൻ നഖ്വിയിൽ നിന്നും ട്രോഫി സ്വീകരിക്കുമോ അതോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ബി.സി.സി.ഐയോ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റോ ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
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