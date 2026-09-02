ചാമ്പ്യന്മാര്ക്ക് കണ്ണീർ മടക്കം! കൊച്ചിയെ തറപ്പറ്റിച്ച് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്!
കെസിഎല്ലിൽ റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ടുമായി കൃഷ്ണപ്രസാദും ഗോവിന്ദ് പൈയും; കൊച്ചിയെ തകർത്ത് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
Published : September 2, 2026 at 8:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിനെ തകർത്തുവിട്ട് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. കൊച്ചി ഉയർത്തിയ 197 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പത്ത് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരം മറികടന്നത്. ഓപ്പണർമാരായ ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റേയും ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയുടെയും റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് റോയൽസിന് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ താരം ജോബിൻ ജോബിയും വിപുൽ ശക്തിയും ചേർന്നാണ് കൊച്ചിയുടെ ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും അഞ്ച് റൺസെടുത്ത ജോബിനും തൊട്ടുപിന്നാലെ ആദി അഭിലാഷും (1) തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി. എന്നാൽ ഒരുവശത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന വിപുൽ ടീമിന് മികച്ച അടിത്തറ നൽകി. വിനോദ് കുമാർ എറിഞ്ഞ പത്താം ഓവറിൽ വിപുലും സാലി സാംസണും വീണതോടെ കൊച്ചി നാല് വിക്കറ്റിന് 70 റൺസെന്ന നിലയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി. തുടർന്ന് അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച സച്ചിൻ സുരേഷും (18 പന്തിൽ 33) മനുകൃഷ്ണനും (22 പന്തിൽ 47) ചേർന്ന് 75 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുമായി കൊച്ചിയെ വമ്പൻ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ മുഹമ്മദ് ആഷിഖും (21), അനന്തു സുനിലും (18) മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തതോടെ കൊച്ചി സ്കോർ 196-ൽ എത്തിച്ചു. ട്രിവാൺഡ്രത്തിനായി വിനോദ് കുമാർ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
TRIVANDRUM ROYALS SEAL A HIGH-FLYING CHASE🏏— CricInformer (@CricInformer) September 2, 2026
Trivandrum Royals make light work of a huge target, chasing down 197 set by Kochi Blue Tigers with 8 wickets in hand and 10 balls to spare in the Kerala Cricket League
📷: JioHotstar pic.twitter.com/dqDBdifOWr
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 12 റൺസിനിടെ അഭിഷേക് ജെ. നായർ (2), സുധീഷ് മോഹൻ (4) എന്നിവരെ നഷ്ടമായി ട്രിവാൺഡ്രം തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിച്ചെങ്കിലും, മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച കൃഷ്ണപ്രസാദും ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയും ചേർന്ന് കളിയുടെ ഗതി പൂർണ്ണമായി മാറ്റി. ഈദൻ ആപ്പിൾ ടോം എറിഞ്ഞ ആറാം ഓവറിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകൾ പായിച്ച് സ്കോർ 50 കടത്തിയ സഖ്യം, പത്താം ഓവറിൽ ടീമിനെ 100 കടത്തി. വെറും 28 പന്തുകളിൽ നിന്ന് ഇരുവരും അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചതോടെ കളി റോയൽസിന്റെ വരുതിയിലായി.
തുടർന്ന് 10 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഇരുവരും ചേർന്ന് ടീമിനെ ആധികാരിക വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. കെസിഎല്ലിലെ കന്നി സെഞ്ചുറി കുറിച്ച ഗോവിന്ദ് പൈ 62 പന്തിൽ 11 ഫോറും 4 സിക്സറും സഹിതം 108 റൺസുമായും, കൃഷ്ണപ്രസാദ് 68 റൺസുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ 185 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിങ് ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണ്. 10 കളികളിൽ മൂന്ന് ജയവും ഏഴ് തോൽവിയുമടക്കം ആറ് പോയിന്റോടെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കൊച്ചി ടൂർണമെന്റില് നിന്നും പുറത്തായത്.
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