ലോകചാമ്പ്യന്മാര് കേരളത്തിലേക്ക്; ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം വേദി
ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളുടെ നിറവിൽ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യൻ ടീം തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു എന്നത് കായികപ്രേമികൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാകും.
Published : November 27, 2025 at 5:17 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 5:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾക്ക് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകും. ഡിസംബർ 26, 28, 30 തീയതികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ നിർണായകമായ മൂന്നു മത്സരങ്ങൾക്കാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളുടെ നിറവിൽ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യൻ ടീം തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു എന്നത് കായികപ്രേമികൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാകും. വിശാഖപട്ടണത്തെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിസംബർ 24-ന് ഇരു ടീമുകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ശേഷം ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സംഘവും ആദ്യമായി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
ലോകജേതാക്കൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളാൻ ലഭിച്ച അവസരം കെ.സി.എയുടെ സംഘാടനമികവിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് കെസിഎ പ്രസിഡണ്ടും ഇന്ത്യൻ വിമൻ ലീഗ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ ജയേഷ് ജോർജ്ജ് പറഞ്ഞു. ഈ പരമ്പര കേരളത്തിലെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയൊരു ഉണർവ് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മത്സരങ്ങൾക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡിൽ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി വിനോദ് എസ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ലോകചാമ്പ്യന്മാരുടെ പ്രകടനം കാണുവാൻ കായികപ്രേമികൾ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, 2026 ജനുവരി 31ന് ന്യൂസിലാന്ഡിനെതിരായ ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ ടി-20 മത്സരത്തിനും കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് വേദിയാകും. അഞ്ചു മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുക. രാത്രി ഏഴിനാണ് മത്സരം.
2026 ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന പരമ്പരയാണിത്. മത്സരത്തിനായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 18 കോടി രൂപയോളം മുടക്കി പുതിയ എല്ഇഡി ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികൾ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാര്യവട്ടത്ത് അവസാനം നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം 2023 നവംബർ 26-ന് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരമായിരുന്നു. മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ 44 റണ്സിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 235 റൺസെടുത്തു. വമ്പൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്ക് 191 റൺസ് എടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.
Also Read: അണ്ടർ 23 വനിതാ ടി20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന് അടിപതറി; ഗുജറാത്തിനോട് ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോറ്റു