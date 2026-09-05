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റൺമല കേറിയിട്ടും നമീബിയ വീണു! ആവേശപ്പോരിൽ പ്രോട്ടീസ് ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര ഫൈനലില്‍

ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര: നമീബിയയെ തകർത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഫൈനലിൽ; സിംബാബ്‌വെ എതിരാളികൾ.

SA VS NAM SOUTH AFRICA VS NAMIBIA CONNOR ESTERHUIZEN SA VS NAMIBIA
South Africa edge Namibia to enter tri-series final after Pretorius' maiden T20I ton (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 8:17 AM IST

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വിൻഡ്ഹോക്ക്: ഓപ്പണർ ലുവാൻ-ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസിന്‍റെ കന്നി ടി20 സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിൽ നമീബിയയെ 11 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പരയുടെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. വിൻഡ്ഹോക്കിലെ നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടെ, ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നിലും ജയിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി. കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സിംബാബ്‌വെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ എതിരാളികൾ.

പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നമീബിയയോട് ഏറ്റ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാൻ കൂടിയായിരുന്നു പ്രോട്ടീസിന്‍റെ ഇറങ്ങിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 228 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ നമീബിയ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിന് 11 റൺസ് അകലെ കാലിടറി.

പ്രിട്ടോറിയസ്-എസ്റ്റർഹ്യൂസൻ ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ട്

മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി പ്രിട്ടോറിയസും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ എസ്റ്റർഹ്യൂസനും ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 156 റൺസിന്‍റെ തകർപ്പൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. 40 പന്തിൽ 8 സിക്‌സറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ 88 റൺസെടുത്ത എസ്റ്റർഹ്യൂസനെ ജോൺ ബാൾട്ട് ആണ് പുറത്താക്കിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 3 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസിനെയും ബാൾട്ട്-ഇറാസ്‌മസ് സഖ്യം മടക്കി. ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന പ്രിട്ടോറിയസ് 53 പന്തിൽ നിന്ന് 5 ഫോറും 8 സിക്‌സറുമടക്കം 101 റൺസ് നേടി തന്‍റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി ടീമിനെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു.

നമീബിയയുടെ ശക്തമായ മറുപടി

മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ നമീബിയയും മികച്ച തുടക്കമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഓപ്പണർമാരായ ലോറൻ സ്റ്റീംകാമ്പും ജാൻ ഫ്രൈലിങ്കും ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 119 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 36 പന്തിൽ 72 റൺസെടുത്ത് അർധസെഞ്ചുറിയോടെ തിളങ്ങിയ ഫ്രൈലിങ്കിനെ ടോണി ഡി സോർസിയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ ക്യാച്ചിലൂടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്താക്കിയത്.

പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഗെർഹാർഡ് ഇറാസ്‌മസ് ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, 44 പന്തിൽ 61 റൺസെടുത്ത് മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുകയായിരുന്ന ഓപ്പണർ സ്റ്റീംകാമ്പ് പരിക്കേറ്റ് കളം വിട്ടത് നമീബിയയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.

അവസാന ഓവറുകളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബൗളർമാരായ എൻഖോബാനി മൊകോനയും ആൻഡിൽ സിമെലെയ്നും കൃത്യതയോടെ പന്തെറിഞ്ഞതോടെ നമീബിയയുടെ റൺവേഗത കുറഞ്ഞു. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 217 റൺസ് എടുക്കാനേ ആതിഥേയർക്കായുള്ളൂ. ഇതോടെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 11 റൺസിന്‍റെ നിർണായക വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

ഫൈനലിൽ സിംബാബ്‌വെ എതിരാളികൾ

നേരത്തെ നമീബിയയെ 5 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് സിംബാബ്‌വെ ഫൈനൽ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്. പരമ്പരയിൽ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെ ഇതുവരെ കളിച്ച മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വിജയിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഫൈനലിലും ആ ആധിപത്യം തുടരാനാകും ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ തോൽവികൾക്ക് ഫൈനലിൽ മറുപടി നൽകാൻ ഉറച്ചാകും സിംബാബ്‌വെ ഇറങ്ങുക.

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TAGGED:

SA VS NAM
SOUTH AFRICA VS NAMIBIA
CONNOR ESTERHUIZEN
SA VS NAMIBIA
SOUTH AFRICA VS NAMIBIA T20I

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