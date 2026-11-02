ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഫൈനലിൽ സ്ലോ ഓവർ റേറ്റ്; കിരീട നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാന് പിഴ
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്രൈ-സീരീസ് ഫൈനലിൽ സ്ലോ ഓവർ റേറ്റ്: പാകിസ്ഥാന് പിഴ.
Published : November 2, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 3:48 PM IST
ദുബായ്: ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ലാഹോറിൽ നടന്ന ഏകദിന ട്രൈ-സീരീസ് ഫൈനലിൽ സ്ലോ ഓവർ റേറ്റിനു പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് മാച്ച് ഫീയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പാകിസ്ഥാൻ നിശ്ചിത ക്വാട്ടയേക്കാൾ ഒരു ഓവർ കുറവാണ് എറിഞ്ഞതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഐസിസി എലൈറ്റ് പാനൽ മാച്ച് റഫറി ജെഫ് ക്രോ ഈ നടപടിയെടുത്തത്. അനുവദനീയമായ സമയ ഇളവുകൾ കണക്കിലെടുത്ത ശേഷമായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. പാകിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും പിഴ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഔദ്യോഗികമായ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വന്നില്ല.
ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർമാരായ അഹ്സൻ റാസ, വെയ്ൻ നൈറ്റ്സ്, തേർഡ് അമ്പയർ ഷർഫുദ്ദൗല ഇബ്ന ഷാഹിദ്, ഫോർത്ത് അമ്പയർ റാഷിദ് റിയാസ് എന്നിവരാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. ഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.22 അനുസരിച്ച്, നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ എറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഓരോ ഓവറിനും കളിക്കാരുടെ മാച്ച് ഫീയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം വീതം പിഴ ചുമത്താൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
Pakistan have been penalised for a slow over-rate in their ODI tri-series final victory over Sri Lanka 👇 https://t.co/Rzqm7yj9S1— ICC (@ICC) November 2, 2026
സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ശ്രീലങ്കയെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ട്രൈ-സീരീസ് കിരീടം ഉയർത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പിഴ വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. മത്സരത്തിൽ ലങ്ക ഉയർത്തിയ 326 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്ഥാൻ, 9 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 329 റൺസെടുത്ത് ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
99 പന്തിൽ 127 റൺസ് നേടിയ ഓപ്പണർ ഫഖർ സമാനാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ വിജയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്. സമാന്റെ 12-ാം ഏകദിന സെഞ്ച്വറിയായിരുന്നു ഇത്. ബാബർ അസമും മാസ് സദാഖത്തും നേരത്തെ പുറത്തായപ്പോൾ 75 പന്തിൽ 74 റൺസ് നേടിയ സാദ് ബെയ്ഗ് ഫഖറിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
അവസാന ഓവറുകളിൽ വേഗത്തിൽ റൺസ് ഉയർത്തേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ 31 പന്തിൽ 61 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ അറഫാത്ത് മിൻഹാസിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് പാകിസ്ഥാന് നിർണ്ണായകമായി. 4 സിക്സറുകളും 4 ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രകടനം. ഒടുവിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഷഹീൻ അഫ്രീദി സിക്സറിലൂടെ പാകിസ്ഥാന്റെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക, കാമിന്ദു മെൻഡിസിന്റെ (131) സെഞ്ച്വറിയുടെയും പവൻ രത്നായകെയുടെ (77) ബാറ്റിംഗ് മികവിന്റേയും കരുത്തിലാണ് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 325 റൺസ് എടുത്തത്. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ ലങ്കൻ ബൗളർമാർക്ക് ഈ സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാനായില്ല.
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