ചൈനയെ വീഴ്ത്തി ട്രീസയും ഗായത്രിയും സെമിയിൽ; ബാഡ്മിന്റണ് ലോകകപ്പില് മെഡൽ ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ!
ബാഡ്മിന്റണ് ലോകകപ്പ്: ചരിത്രനേട്ടവുമായി ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യം സെമിയിൽ.
Published : August 21, 2026 at 3:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറിയോടെ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ട്രീസ ജോളി-ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യം. വനിതാ ഡബിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ലോക നാലാം നമ്പർ ജോടിയായ ചൈനയുടെ ജിയാ യിഫാൻ - സാങ് ഷുസിയാൻ സഖ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ വീര്യത്തിന് മുന്നിൽ തകർന്നടിഞ്ഞത്. ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യ ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചു.
വനിതാ ഡബിൾസ് ചരിത്രത്തിൽ 2011-ൽ ജ്വാല ഗുട്ട - അശ്വിനി പൊന്നപ്പ സഖ്യം വെങ്കലം നേടിയതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടുന്നത്. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ വനിതാ ജോടിയാണ് ട്രീസയും ഗായത്രിയും.
Moments like this mean everything!— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/aOJxpmgroa
ആദ്യ ഗെയിമിലെ പതർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്
ഒരു ഗെയിമിന് പുറകിൽ പോയ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നത്. സ്കോർ: 16-21, 21-15, 21-13. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ താളം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ട്രീസയും ഗായത്രിയും ആദ്യ ഗെയിം 16-21 ന് ചൈനീസ് സഖ്യത്തിന് മുന്നിൽ അടിയറവ് വെച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ രണ്ടാം ഗെയിമിൽ കൃത്യമായ ആക്രമണ ശൈലി പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യ ശക്തമായ റാലികളിലൂടെ കളം നിറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മുന്നേറിയെങ്കിലും പിന്നീട് നെറ്റ് ഗെയിമിലും ക്രോസ്-കോർട്ട് സ്മാഷുകളിലും മികവ് കാട്ടി 21-15 ന് രണ്ടാം ഗെയിം ട്രീസയും ഗായത്രിയും സ്വന്തമാക്കി.
മൂന്നാം ഗെയിമിൽ ചൈനയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ
വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന മൂന്നാം ഗെയിമിൽ കളി പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു. സ്കോർ 4-4 എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ തുടർച്ചയായി 7 പോയിന്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ട്രീസയും ഗായത്രിയും ചൈനീസ് സഖ്യത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 11-5 എന്ന ശക്തമായ ലീഡോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇടവേളയിലേക്ക് കടന്നത്. പിന്നീട് ചൈനീസ് താരങ്ങൾക്ക് പിഴവുകൾ ആവർത്തിച്ചതോടെ 21-13 എന്ന സ്കോറിന് ഗെയിമും മത്സരവും ഇന്ത്യ പോക്കറ്റിലാക്കി.
Long wait for medal over! 👏🇮🇳#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/VIEtHH9Uz1— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യത്തിലും മെഡൽ പ്രതീക്ഷ
പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായി സാത്വിക്സായ്രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി - ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യവും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ന് അണിനിരക്കും. ചൈനയുടെ മൂന്നാം സീഡ് ലിയാങ് വെയ്കെങ് - വാങ് ചാങ് സഖ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ എതിരാളികൾ. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനായാൽ ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെഡൽ ഉറപ്പിക്കാം.
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