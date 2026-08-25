ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യത്തിനു ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ കുതിപ്പ്; 12 സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി
ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ചരിത്ര വെങ്കലത്തിന് പിന്നാലെ റാങ്കിങ്ങിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യം
Published : August 25, 2026 at 1:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരങ്ങളായ ട്രീസ ജോളിക്കും ഗായത്രി ഗോപിചന്ദിനും ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ കുതിപ്പ്. ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിങ്ങില് 12 സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം 39-ാം റാങ്കിൽ നിന്നും 27-ാം റാങ്കിലെത്തി.
സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏക മെഡൽ നേട്ടം ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു. സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച ഇവർ, 2011-ൽ ജ്വാല ഗുട്ട - അശ്വിനി പൊന്നപ്പ സഖ്യം വെങ്കലം നേടിയതിന് ശേഷം ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഡബിൾസ് ജോഡിയായി മാറി. പുതിയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം 44,192 പോയിന്റാണ് ഇവരുടെ സമ്പാദ്യം. നേരത്തെ ഇത് 33,692 പോയിന്റായിരുന്നു.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നാലാം സീഡായ ചൈനയുടെ ജിയാ യി ഫാൻ - ഷാങ് ഷു സിയാൻ സഖ്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചാണ് ട്രീസയും ഗായത്രിയും മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചത്. ആദ്യ ഗെയിം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച ഇന്ത്യൻ സഖ്യം 16-21, 21-15, 21-13 എന്ന സ്കോറിനാണ് ചൈനീസ് താരങ്ങളെ വീഴ്ത്തിയത്. സെമിഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരും ലോക ഒന്നാം നമ്പറുമായ ലിയു ഷെങ് ഷു - താൻ നിങ് സഖ്യത്തിനെതിരെ ആദ്യ ഗെയിം നേടി ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തിയെങ്കിലും, അടുത്ത രണ്ട് ഗെയിമുകൾ നഷ്ടമായതോടെ വെങ്കലം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഈ വെങ്കലത്തോടെ, 2011 മുതൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ എല്ലാ വർഷവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മെഡലെങ്കിലും നേടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ റെക്കോർഡ് നിലനിർത്താനും ഇവർക്കായി.
🏸 Gayatri Gopichand and Treesa Jolly are on the rise!— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 25, 2026
The Indian women’s doubles pair has climbed 12 spots in the latest BWF World Rankings and is now placed at World No. 27. 🇮🇳🔥
A strong push up the rankings for one of India’s promising badminton partnerships! 💪#Badminton… pic.twitter.com/htM23iQz8l
ജോനാഥൻ ക്രിസ്റ്റി പുതിയ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ
അതേസമയം, പുരുഷ സിംഗിൾസ് റാങ്കിങ്ങിന്റെ ആദ്യ പത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രീ-ക്വാർട്ടർ വരെയെത്തിയ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ജോനാഥൻ ക്രിസ്റ്റി രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ലോക ഒന്നാം നമ്പറായി മാറി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ചൈനയുടെ ഷി യുഖി, ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരം ആയുഷ് ഷെട്ടിയോട് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തോറ്റതോടെ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴേക്ക് പോയി ആറാം റാങ്കിലായി. കുൻലാവുത് വിറ്റിഡ്സാൺ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിന്നും ആൻഡേഴ്സ് ആന്റണ്സെൻ നാലാം സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഓരോ പടികൾ താഴേക്ക് പോയി.
ക്രിസ്റ്റോ പോപ്പോവ് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ കയറി രണ്ടാം റാങ്കിലെത്തിയപ്പോൾ, ചൗ ടിയെൻ ചെൻ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി. പുതിയ ലോക ചാമ്പ്യനായ അലക്സ് ലാനിയർ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ഏഴാം റാങ്കിലെത്തി. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി 13-ാം റാങ്കിലെത്തിയപ്പോൾ, ആയുഷ് ഷെട്ടി രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ കയറി 20-ാം റാങ്കിലെത്തി.
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