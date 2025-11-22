ETV Bharat / sports

ആഷസ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എട്ട് വിക്കറ്റ് വിജയം; ട്രാവിസ് ഹെഡിന് സെഞ്ചുറിത്തിളക്കം

104 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു ആഷസ് ടെസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്.

Travis Head
Travis Head (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
ഷസ് ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എട്ട് വിക്കറ്റ് വിജയം. മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് 205 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഓസീസ് പട 28.2 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ട്രാവിസ് ഹെഡ് സെഞ്ച്വറിയുമായും മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ അർധ സെഞ്ച്വറിയുമായും തിളങ്ങി.

ഇന്നലെയാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. 1921 ന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആദ്യ ആഷസ് മത്സരമാണിത്. കളിയുടെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 40 റൺസ് ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. രണ്ടാം ദിവസം ഓസ്ട്രേലിയ 132 ന് പുറത്തായപ്പോള്‍, ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് 164 റൺസിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കോര്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് 172, 164, ഓസ്ട്രേലിയ 132, 205-2.

ട്രാവിസ് ഹെഡിന് സെഞ്ചുറി

മത്സരവിജയത്തില്‍ ട്രാവിസ് ഹെഡാണ് തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. 83 പന്തുകളിൽ നാലു സിക്സുകളും 16 ഫോറുകളും ബൗണ്ടറി കടത്തിയ ഹെഡ് 123 റൺസാണു നേടിയത്. ആഷസിലെ രണ്ടാമത്തെ വേഗതയേറിയ സെഞ്ച്വറിയും ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ നാലാം ഇന്നിംഗ്‌സ് പിന്തുടരലിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സെഞ്ച്വറിയുമാണിത്.

കൂടാതെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഏഴും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ മൂന്നും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഓസീസ് പേസർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് കളിയിലെ താരമായി. 12 വർഷത്തിനിടെ ആഷസിൽ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഫാസ്റ്റ് ബൗളറായി. 51 റൺസടിച്ച മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ അർധ സെഞ്ചറി നേടി പുറത്താകാതെനിന്നു. 26 റൺസെടുത്ത അലക്സ് ക്യാരിയാണ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഓസീസിനായി ഭേദപ്പെട്ട നിലയില്‍ തിളങ്ങിയത്.

രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 32 വിക്കറ്റുകൾ വീണു

ആഷസിലെ ആദ്യ മത്സരം ഹെഡിന്‍റെ സെഞ്ച്വറിയുടെയും സ്റ്റാർക്കിന്‍റെ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിന്‍റേയും പേരിലായിരിക്കും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആകെ 32 വിക്കറ്റുകളാണ് വീണത്. ആദ്യ ദിവസം 19 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതപ്പോള്‍, രണ്ടാം ദിവസം 13 വിക്കറ്റുകളാണ് തെറിച്ചത്. ഇന്നലെ ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സ് അഞ്ചു വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. ബ്രൈഡൻ കാഴ്‌സ് മൂന്നും ജോഫ്ര ആർച്ചര്‍ രണ്ടും വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി. വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ആതിഥേയർ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരമായ ഡേ-നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസംബർ 4 ന് ഗാബയിൽ നടക്കും.

