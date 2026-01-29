ETV Bharat / sports

പാകിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയില്‍ ഓസീസിനെ ട്രാവിസ് ഹെഡ് നയിക്കും; മൂന്ന് താരങ്ങള്‍ക്ക് അരങ്ങേറ്റം

ആദ്യ മത്സരം ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കും.

Australia vs Pakistan
സൽമാൻ അലി ആഗ, മിച്ചൽ മാർഷ് (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
ലാഹോർ: പാകിസ്ഥാനും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പര ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ആദ്യ മത്സരം ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4:30 ന് തുടങ്ങും. ഞായറാഴ്‌ച നടന്ന ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് (ബിബിഎൽ) ഫൈനലിൽ പെർത്ത് സ്കോർച്ചേഴ്‌സിന്‍റെ വിജയത്തിന് ശേഷം സ്ഥിരം നായകൻ മിച്ചൽ മാർഷിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതിനാൽ ട്രാവിസ് ഹെഡാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.

മഹ്‌ലി ബേർഡ്‌മാന്‍, ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്‌സ്, മാത്യു റെൻഷാ എന്നീ മൂന്ന് കളിക്കാർ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. ഈ മൂന്ന് പുതുമുഖങ്ങളും ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമല്ല. നാലാം സ്ഥാനത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്യു റെൻഷാ, ബ്രിസ്ബേൻ ഹീറ്റിനായി ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

പെർത്ത് സ്കോർച്ചേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 258 റൺസിന്‍റെ റെക്കോർഡ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നതില്‍ താരം തന്‍റെ കന്നി ബിബിഎൽ സെഞ്ച്വറി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 14 ടെസ്റ്റുകളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള ഇടംകൈയ്യൻ റെൻഷാ നിലവില്‍ ഒരു പൂർണ്ണ ഫോർമാറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര കളിക്കാരനാണ്.

ബിബിഎല്ലിലെ ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്‌സിന്‍റെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമാണ് താരത്തിനു ടീമിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്.19 വിക്കറ്റുകളുമായി മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരനായി താരം ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു. 18-ാം വയസ്സിൽ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിനായി ഏകദിന കപ്പ് സെഞ്ച്വറി നേടിയതോടെയാണ് താരം ആദ്യമായി വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയത്. അതിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2024ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ്ഫാസ്റ്റ് ബൗളറായ മഹ്‌ലി ബേർഡ്‌മാന്‍ ആദ്യമായി സീനിയർ ടീമിലേക്കെത്തുന്നത്. ഈ സീസണിൽ പെർത്ത് സ്കോർച്ചേഴ്‌സിനായി 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രധാന തയ്യാറെടുപ്പായി ഇരുടീമുകളും രമ്പര കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ:

ട്രാവിസ് ഹെഡ് (ക്യാപ്റ്റൻ), മാത്യു ഷോർട്ട്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, മാത്യു റെൻഷാ, കൂപ്പർ കോണോളി, മിച്ചൽ ഓവൻ, ജോഷ് ഫിലിപ്പ്, ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്‌സ്, സേവ്യർ ബാർട്ട്‌ലെറ്റ്, ആദം സാംപ, മഹ്‌ലി ബേർഡ്‌മാൻ.

