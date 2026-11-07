ഹൃദോയിക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം: വിന്ഡീനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കോർ സ്വന്തമാക്കി
തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കരകയറ്റി ഹൃദോയ്; ചരിത്ര ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുമായി താരം, പുറത്താകാതെ 242 റൺസ്.
Published : November 7, 2026 at 7:02 PM IST
സെൽഹെറ്റ്: ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് കുറിച്ച് യുവതാരം തൗഹീദ് ഹൃദോയ്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്ററുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കോർ എന്ന റെക്കോർഡാണ് തൗഹീദ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ശനിയാഴ്ച സെൽഹെറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഈ ചരിത്ര പ്രകടനം.
2018-ൽ മിർപൂരിൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരെ മുഷ്ഫിഖുർ റഹീം നേടിയ 219* റൺസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് തൗഹീദ് മറികടന്നത്. തന്റെ കരിയറിലെ വെറും മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കുന്ന തൗഹീദ്, മുഷ്ഫിഖുറിന്റെ എട്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡാണ് തകർത്തത്. ജോമൽ വാരിക്കനെതിരെ ഫോർ അടിച്ചാണ് താരം ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ വലിയ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഈ ഇന്നിംഗ്സിനായി.
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 51 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ബംഗ്ലാദേശിനെ തൗഹീദ് ഒറ്റയ്ക്ക് തോളിലേറ്റുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനം താരം ഇരട്ട സെഞ്ചുറി തികച്ചു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന നാലാമത്തെ മാത്രം ബംഗ്ലാദേശ് താരമാണ് തൗഹീദ്. കൂടാതെ, തന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി തന്നെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയാക്കി മാറ്റുന്ന ആദ്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്റർ എന്ന നേട്ടവും താരം സ്വന്തമാക്കി.
A celebration worth remembering! Tawhid Hridoy celebrates his magnificent double century of 200 runs against West Indies. A special milestone and an unforgettable moment for Bangladesh cricket! https://t.co/cGOIvMjia2— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 7, 2026
359 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 22 ഫോറുകളും 11 സിക്സറുകളും അടക്കം 242 റൺസ് നേടി തൗഹീദ് പുറത്താകാതെ നിന്നു. മറുവശത്ത് പിന്തുണ നൽകാൻ ആളില്ലാതെ ബംഗ്ലാദേശ് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 386 റൺസിന് പുറത്തായി. ഇതോടെ ബംഗ്ലാദേശിന് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 30 റൺസിന്റെ ലീഡ് ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ദിനം കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റ് കളം വിട്ട ഷാദ്മാൻ ഇസ്ലാം പിന്നീട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല.
തൗഹീദ് ഒഴികെ മറ്റ് ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്റർമാർക്കൊന്നും തന്നെ അർധസെഞ്ചുറി കടക്കാനായില്ല. നയീം ഹസൻ (5), തൻസിദ് ഹസൻ തമീം (16), ക്യാപ്റ്റൻ നജ്മുൽ ഹൊസൈൻ ഷാന്റോ (18) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ പുറത്തായതോടെയാണ് തൗഹീദ് നാലാമനായി ക്രീസിലെത്തിയത്.
നാലാം വിക്കറ്റിൽ മുഷ്ഫിഖുർ റഹീമിനൊപ്പം 73 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ തൗഹീദ്, പിന്നീട് എട്ടാം വിക്കറ്റിൽ തൈജുൽ ഇസ്ലാമിനൊപ്പം (22) വിലപ്പെട്ട 117 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ പൊഴിയുമ്പോഴും ക്രീസിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് 242 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ തൗഹീദ് ഹൃദോയിയുടെ പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് മേൽക്കൈ നൽകിയത്. മത്സരത്തിൽ ഇനി രണ്ട് ദിവസത്തെ കളി ബാക്കിയുണ്ട്.
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