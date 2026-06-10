ETV Bharat / sports

സ്റ്റോക്‌സിനെ ഇടിച്ചിടാൻ നോക്കിയ 125 കിലോക്കാരൻ; ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനെ വിറപ്പിച്ച ആ റഗ്ബി താരം ആരാണ്?

125 കിലോ ഭാരമുള്ള റഗ്ബി താരവുമായുള്ള കൂട്ടത്തല്ലിന് പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍റെ കരിയർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

Totoa Auvaa, Ben Stokes
Totoa Auvaa, Ben Stokes (GETTY,AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലണ്ടൻ: ലോർഡ്‌സില്‍ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ നേടിയ 115 റൺസിന്‍റെ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്‌സും ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഗസ് അറ്റ്കിൻസണും ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘന വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെൽസിയിലെ ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ അർധരാത്രിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയ്‌ൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും ക്രിക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററും ഇപ്പോൾ അടിയന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ സംഭവിച്ചത്

ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് വിജയം ആഘോഷിച്ചതിന് ശേഷം, തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു ഈ വിവാദ സംഭവം നടന്നത്. ടീമിന്‍റെ കർശനമായ അർധരാത്രി കർഫ്യൂ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചാണ് ഇരു താരങ്ങളും നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ തുടർന്നത്. അവിടെ വെച്ച് സാരസെൻസ് റഗ്ബി ക്ലബ്ബിന്‍റെ അക്കാദമി താരമായ ടോട്ടോവ ഔവയുമായി താരങ്ങൾ തർക്കത്തിലാവുകയായിരുന്നു. 21 വയസ്സും 6 അടി 5 ഇഞ്ച് ഉയരവും 125 കിലോ ഭാരവുമുള്ള സമോവൻ വംശജനായ റഗ്ബി താരം ഔവ, ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ആദ്യം പഞ്ച് എറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ താരങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഈ ആക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്‍റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ മുഖത്താണ് ഇടി കൊണ്ടത്. പിന്നാലെ രംഗം വഷളാവുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും മുഖത്ത് തുന്നലുകൾ ഇടേണ്ടി വരികയും ചെയ്‌തു.

കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്

കഴിഞ്ഞ ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അമിത മദ്യപാനത്തെയും അച്ചടക്കമില്ലായ്മയെയും തുടർന്നാണ് ടീമിൽ കർശനമായ കർഫ്യൂ സംവിധാനം ഇസിബി വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കിയത്. അത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പുതിയ വിവാദം ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയൊരു ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 17-ന് ഓവലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്സിനെയും അറ്റ്കിൻസണെയും പൂർണ്ണമായി ഒഴുവാക്കാൻ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

വിരമിക്കൽ ആലോചനയിൽ

വിവാദങ്ങൾ കടുത്തതോടെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. മാനസികമായി കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായ സ്റ്റോക്സിന് തന്‍റെ ഭാവി കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇസിബി ആവശ്യത്തിന് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച സ്റ്റോക്സ് തന്‍റെ നിയമോപദേശകരുമായി നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് താരം പൂർണ്ണമായി വിരമിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ഇടവേള എടുക്കുമെന്നോ ഉള്ള സൂചനകൾ ശക്തമാണ്. അച്ചടക്ക നടപടികളെക്കുറിച്ചും രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം ഉടൻ അറിയിക്കുമെന്ന് ഇസിബി വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: 48 ടീമുകൾ, 104 മത്സരങ്ങൾ; ജൂൺ 12 മുതൽ ഫുട്ബോൾ പൂരം! ഫിഫ ലോകകപ്പ് പൂർണ്ണ മത്സരക്രമം ഇതാ

TAGGED:

BEN STOKES RUGBY PLAYER
TOTOA AUVAA
BEN STOKES RETIREMENT
GUS ATKINSON NIGHTCLUB
BEN STOKES NIGHTCLUB

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.