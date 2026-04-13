ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ടും ടീമിൽ ഇടമില്ല; ഫുട്ബോളിലെ 'ഭാഗ്യമില്ലാത്ത' സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇവര്‍!

അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഗോൾ മെഷീനുകൾ, ദേശീയ ടീമുകളില്‍ പലപ്പോഴും അവസരം ലഭിക്കാത്ത താരങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം.

FIFA 2026 Football World Cup
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 10:24 AM IST

ലണ്ടൻ: ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇന്ന് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ ആവേശത്തിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലും ബുണ്ടസ്‌ലിഗയിലും ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുന്ന പല താരങ്ങളും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ജേഴ്‌സി അണിയാൻ ഇന്നും കഠിനമായി പോരാടേണ്ടി വരുന്നു. ബ്രെന്‍റ്‌ഫോർഡിന്‍റെ ബ്രസീലിയൻ വിസ്‌മയം ഇഗോർ തിയാഗോയും, ലിവർപൂളിന്‍റെ ഫ്രഞ്ച് യുവതാരം ഹ്യൂഗോ എകിറ്റികെയും ഈ പട്ടികയിലെ മുൻനിരക്കാരാണ്. റെക്കോർഡ് ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടും ദേശീയ ടീമുകൾ ഇവരെ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുകയാണ്.

ഇഗോർ തിയാഗോ: ബ്രസീൽ വൈകി തിരിച്ചറിഞ്ഞ 'ഗോൾ മെഷീൻ'

ബ്രസീലിയൻ സ്ട്രൈക്കർമാർ ക്ലബ്ബ് തലത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ബ്രെന്‍റ്‌ഫോർഡിനായി ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ് ഇഗോർ തിയാഗോ. ഈ സീസണിൽ (2025–26) ഇതുവരെ 21 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന ബ്രസീലിയൻ താരം എന്ന റോബർട്ടോ ഫിർമിനോയുടെ റെക്കോർഡ് തിയാഗോ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞു.

ഇത്രയും വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടും ബ്രസീൽ ദേശീയ ടീം കോച്ച് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി താരത്തെ ദീർഘകാലം അവഗണിച്ചു. ഈ അവഗണന സഹിക്കവയ്യാതെ താരം തന്‍റെ പൗരത്വമുള്ള ബൾഗേറിയക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു ആരാധകർ. ഒടുവിൽ 2026 മാർച്ചിൽ മാത്രമാണ് താരത്തിന് മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ അരങ്ങേറാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്.

ഹ്യൂഗോ എകിറ്റികെ: ലിവർപൂളിലെ പുതിയ ഹീറോ

ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പി.എസ്.ജിയിൽ വേണ്ടത്ര അവസരം ലഭിക്കാതെ പോയ ഹ്യൂഗോ എകിറ്റികെ, ലിവർപൂളിലെത്തിയതോടെ തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഐൻട്രാക്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ നിന്ന് 2025 ജൂലൈയിൽ ഏകദേശം 69 മില്യൺ പൗണ്ടിന് ആനിഫീൽഡിലെത്തിയ താരം ഈ സീസണിൽ എല്ലാ ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ നിന്നുമായി 17 ഗോളുകളുമായി ലിവർപൂളിന്‍റെ മുന്നേറ്റനിരയുടെ കരുത്തായി മാറി.

ഫ്രഞ്ച് ടീമിൽ എംബാപ്പെ, ഗ്രീസ്‌മന്‍ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം എകിറ്റികെയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. എങ്കിലും, മികച്ച ക്ലബ്ബ് പ്രകടനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ഉക്രെയ്‌നെതിരെയുള്ള ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരനായാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ദേശീയ ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞത്.

"അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്‍റെ രാജ്യമായ കാമറൂണിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും" എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ താരം തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഫ്രാൻസിനായി കളിക്കുക എന്നത് തന്‍റെ സ്വപ്‌നമാണെന്നും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ 2026 ലോകകപ്പിനായുള്ള ഫ്രഞ്ച് ടീമിൽ തന്‍റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് ഈ 23-കാരൻ.

മറ്റ് ശ്രദ്ധേയരായ താരങ്ങൾ

വിക്ടർ ബോണിഫേസ്: ബുണ്ടസ്‌ലിഗയിൽ ലെവർകൂസനായി ഗോളുകൾ വാരിക്കൂട്ടുമ്പോഴും നൈജീരിയൻ ദേശീയ ടീമിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇംപാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

വിക്ടർ ഒസിമെൻ: ലോകത്തെ മികച്ച സ്ട്രൈക്കർമാരിൽ ഒരാളായ ഒസിമെന് നൈജീരിയ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടാത്തത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.

ഈ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം വരാനിരിക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ പോന്നവയാണ്. ക്ലബ്ബ് തലത്തിലെ മികവ് മാത്രം ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കില്ലെന്നതിന്‍റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവർ. വരും മത്സരങ്ങളിൽ ഈ 'അവഗണിക്കപ്പെട്ട' താരങ്ങൾ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കും എന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

