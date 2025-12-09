Kerala Local Body Elections2025

ഫിഡെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നാമതെത്തി:2026 കാന്‍ഡിഡേറ്റ്‌സ് ടൂര്‍ണമെന്‍റിനു ആര്‍ പ്രഗ്നാനന്ദ മാത്രം

ഫിഡെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നാമതെത്തിയാണ് പ്രഗ്നാനന്ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്‍റിനു യോഗ്യത നേടിയത്.

R PRAGGNANANDHAA
R PRAGGNANANDHAA (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കുന്ന ചെസ് കാന്‍ഡിഡേറ്റ്‌സ് ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരേയൊരു പുരുഷ താരം മാത്രം. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ രമേശ്ബാബു പ്രഗ്നാനന്ദ മാത്രമേ യോഗ്യത നേടിയുള്ളൂ. ഫിഡെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയാണ് ചെന്നൈയുടെ ഗ്രാൻഡ്‌ മാസ്റ്റര്‍ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്‍റിനു യോഗ്യത നേടിയത്. ഫിഡെ സർക്യൂട്ട് 2025 പട്ടികയിൽ 115.17 പോയിന്‍റുമായി പ്രഗ്നാനന്ദ ഒന്നാമതെത്തി. നെതർലൻഡ്‌സിന്‍റെ അനീഷ് ഗിരിയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്‍റെ നോർഡിക് അബ്‌ദു സത്തറോവും പട്ടികയിൽ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.

ലണ്ടൻ ചെസ് ക്ലാസിക് ഓപ്പണിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ അവസാന നിമിഷം തീരുമാനം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കി. ലണ്ടൻ ചെസ് ക്ലാസിക് ഓപ്പണിൽ 8.17 സർക്യൂട്ട് പോയിന്‍റുകൾ നേടിയാണ് താരം അടുത്ത വർഷം എലൈറ്റ് ടൂർണമെന്‍റിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നേടിയത്.

2026 ലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏക പുരുഷ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കും രമേശ്ബാബു പ്രഗ്നാനന്ദ. എട്ട് മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഏഴാമനായി ഇന്ത്യൻ ചെസ്സ് താരം ടൂർണമെന്‍റില്‍ സ്ഥാനം നേടി. അനീഷ് ഗിരി, ഫാബിയാനോ കരുവാന, മത്തിയാസ് ബ്ലൂബോം, ഷാവോഖിർ സിൻഡറോവ് (ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ലോക ചാമ്പ്യൻ), വെയ് ജി, ആൻഡ്രി അസിപെങ്കോ എന്നിവർ ഇതിനകം മത്സരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

സമീപകാലത്ത്, ലണ്ടൻ ചെസ് ക്ലാസിക് ഓപ്പണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് പോയിന്‍റുകൾ നേടിയത് ഉസ്ബെക്ക് ഗ്രാൻഡ്‌ മാസ്റ്റര്‍ അബ്‌ദു സത്തറോവാണ്. അദ്ദേഹം 19.62 സർക്യൂട്ട് പോയിന്‍റുകൾ നേടിയിരുന്നു, എന്നാൽ പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നേട്ടമാണ് താരത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ സഹായിച്ചത്. ഈ വർഷം സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള നിരവധി വിജയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് റാങ്കിംഗിൽ പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ ഉയർച്ച.

ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ചെസ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ്, സൂപ്പർബെറ്റ് ചെസ് ക്ലാസിക് എന്നിവ നേടിയതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ചെസ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ടൂർണമെന്‍റിലും പ്രഗ്നാനന്ദ വിജയിച്ചിരുന്നു. 2025ല്‍ താരം നിരവധി വിജയങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചെസ് ലോകകപ്പില്‍ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നാലാം റൗണ്ടിൽ താരം പുറത്തായി.

R PRAGGNANANDHAA
R PRAGGNANANDHAA (GETTY)

പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ പ്രഗ്നാനന്ദ മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്രാൻഡ്‌ മാസ്റ്റര്‍ കാൻഡിഡേറ്റുകളാണ്. ലോക ചാമ്പ്യൻ ദിവ്യ ദേശ്‌മുഖ്, ലോകകപ്പ് റണ്ണറപ്പ് കൊനേരു ഹംപി, പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ സഹോദരി വൈശാലി എന്നിവർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

