അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഷോട്ടുകള്: ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ദീര്ഘദൂര ഗോളുകൾ ഇതാ..!
ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിലെ മികച്ച ചില ദീർഘദൂര ശ്രമങ്ങളെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കയെന്നറിയാം.
Published : October 20, 2025 at 11:51 AM IST
ഫുട്ബോളിൽ ദീർഘദൂര ഗോളുകൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) മികച്ച പ്രതിഭകള്ക്കും, നൈപുണ്യത്തിനും, പ്രകടനത്തിനും ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രകടനങ്ങള് ഫൈനൽ വിസിലിനു ശേഷവും ആരാധകരുടെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന നിമിഷമായി മാറും. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ദൂരെ നിന്നുള്ള സ്ട്രൈക്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ചില കളിക്കാർക്ക് ദീർഘദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വസനീയമായി സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവുണ്ട്. ദീർഘദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഗോളടിക്കാന് കഴിവുള്ള കളിക്കാരുള്ള ഒരു ടീമിനെ നേരിടുന്നത് ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അസാധാരണമായ ചില ദീർഘദൂര ശ്രമങ്ങളെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കയെന്നറിയാം.
അൽവാരോ വാസ്ക്വസ്
2021-22 ഐഎസ്എൽ സീസണിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിക്കെതിരെ അൽവാരോ വാസ്ക്വസ് ഒരു അതിശയകരമായ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗോൾകീപ്പർ സുഭാശിഷ് റോയ് ചൗധരിയെ തന്റെ ലൈനിൽ നിന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഏകദേശം 60 യാർഡ് അകലെ നിന്നാണ് ഷോട്ട് അടിച്ചത്. കൃത്യമായ ആ സ്ട്രൈക്ക്, ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ലോംഗ് റേഞ്ച് ശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്നായി വേറിട്ടു നില്ക്കുന്നു.
റാഫേൽ ക്രിവെല്ലാരോ
2019-20 സീസണിലെ ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിക്ക് വേണ്ടി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെതിരെ റാഫേൽ ക്രിവെല്ലാരോ നേടിയ ഗോൾ കൃത്യതയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമായിരുന്നു. പകുതി ലൈനിനുള്ളിൽ നിന്ന് , ഗോൾകീപ്പർ റോയ് ചൗധരിയെ ലൈനിന് പുറത്ത് നിന്ന് കണ്ട അദ്ദേഹം പന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിലൂടെ വലയിലേക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു. സംയമനത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയും നടത്തിയ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ട്രൈക്ക് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ഗോളുകളിൽ ഒന്നായി തുടരുന്നു.
ഇവാൻ കലിയൂസ്നി
എഫ്സി ഗോവയ്ക്കെതിരെ ഇവാൻ കല്യുഷ്നി നേടിയ ഗോൾ 2022-23 ഐഎസ്എൽ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോളുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. 52-ാം മിനിറ്റിൽ, ദിമിട്രിയോസ് ഡയമന്റകോസ് കലിയൂസ്നിയുടെ അടുത്തേക്ക് പന്ത് എത്തിച്ചു. സമയവും സ്ഥലവും കണക്കിലെടുത്ത്, ഉക്രേനിയൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ബോക്സിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഇടത് കാൽ കൊണ്ട് അടിച്ച ശക്തമായ ഒരു ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പർ ധീരജ് സിങ്ങിന് എത്താൻ കഴിയാത്തവിധം മുകളിൽ ഇടത് മൂലയിലേക്ക് പറന്നു. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സിക്കെതിരായ തന്റെ ഐഎസ്എൽ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് നേടിയതിലൂടെ ഉക്രേനിയൻ താരം ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിച്ചു.
അഡ്രിയാൻ ലൂണ
2021–22ൽ എഫ്സി ഗോവയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തില് അഡ്രിയാൻ ലൂണയ്ക്ക് ഏകദേശം 30 യാർഡ് അകലെ നിന്ന്, രാഹുൽ കെപി ഒരു പാസ് നല്കി, ഉടനെ വലതുകാലിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പർ ധീരജ് സിംഗിനെ നിസ്സഹായനാക്കി. സീസണിലെ മികച്ച ഗോളുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആ സ്ട്രൈക്ക്, കാഴ്ചക്കാരെയെല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ച ഒന്നായിരുന്നു അത്.
സുശാന്ത് മാത്യു
2014 ലെ ഐഎസ്എൽ സെമിഫൈനലിൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിക്കെതിരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിക്കു വേണ്ടി സുശാന്ത് മാത്യു നേടിയ ഗോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റേയും ലീഗിന്റേയും ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഐതിഹാസിക നിമിഷമായിരുന്നു. ആദ്യ പാദത്തിൽ കൊച്ചി ടീം 2–0ന് മുന്നിലായിരിക്കുമ്പോൾ , 94-ാം മിനിറ്റിൽ ഇയാൻ ഹ്യൂമിന്റെ പാസ് മാത്യു കൈക്കലാക്കി, രണ്ട് പ്രതിരോധക്കാരെ അകത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത്, ടോപ് കോർണറിലേക്ക് 40 യാർഡ് ഡ്രൈവ് താരം അഴിച്ചുവിട്ടു , അതോടെ ടീം 3–0ന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഒരു ഇടിമിന്നൽ ഗോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഫൈനലിൽ ഇടം നേടാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഒരു തൽക്ഷണ നായകനാക്കി മാത്യുവിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
സുനിൽ ഛേത്രി
2017-18 സീസണിൽ സുനിൽ ഛേത്രി എടികെ എഫ്സിക്കെതിരെ ബെംഗളൂരു എഫ്സിക്കായി നേടിയ അതിശയകരമായ ലോംഗ് റേഞ്ച് സ്ട്രൈക്ക് ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. 39-ാം മിനിറ്റിൽ 25 യാർഡ് അകലെ നിന്ന് വലത് കാൽ ഷോട്ടിലൂടെ പറന്ന പന്ത് ഗോളായി മാറുകയായിരുന്നു.
ഗ്ലാൻ മാർട്ടിൻസ്
2020-21 ൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്കെതിരെ എഫ്സി ഗോവയ്ക്കായി ഗ്ലാൻ മാർട്ടിൻസ് നേടിയ ലോങ്ങ് റേഞ്ച് ഗോൾ ഒരു മികച്ച നിമിഷമായിരുന്നു. 45-ാം മിനിറ്റിൽ, വലതുകാലിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിന്ന് എടുത്ത ശക്തമായ ഒരു ഷോട്ട് മുകളിൽ വലത് മൂലയിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. ആ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോ
2021-22ൽ ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോ ഒരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ലോംഗ് റേഞ്ച് സ്ട്രൈക്കിലൂടെ എഫ്സി ഗോവയെ ഞെട്ടിച്ചു. ഒരു ലൂസ് ബോളിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ അദ്ദേഹം ഏകദേശം 30 യാർഡ് അകലെ നിന്ന് വലംകാലുകൊണ്ട് ഒരു ഉഗ്രമായ ഷോട്ട് അഴിച്ചുവിട്ടു, പന്ത് താഴ്ന്ന് വലയിലേക്ക് മാറി. സീസണിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗോളുകളിൽ ഒന്നാണിത്.